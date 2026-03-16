Un asesinato en Maipú llegó a juicio por jurados: el testigo clave y por qué el acusado sostiene su inocencia

El juicio por jurados por el asesinato de Job Antonio Godoy Sosa , ocurrido en diciembre de 2023 en Maipú , comenzó este lunes en el Polo Judicial Penal. En el banquillo de los acusados se sentó Tomás Agustín Cornejo Yacante , imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego , quien sostiene que es inocente .

El debate se desarrolla ante un jurado popular con la conducción de la jueza técnica Laura Guajardo , del Tribunal Penal Colegiado N°1 . Meses antes del inicio del juicio, el otro sospechoso del caso, Aaron Pérez Cornejo , fue condenado mediante juicio abreviado a la pena de 3 años de cárcel en suspenso por el delito de encubrimiento agravado , ya que participó en acciones posteriores al homicidio.

Durante su alegato de apertura, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo sostuvo que el crimen ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 8 de diciembre de 2023, en el asentamiento Yáñez , en calles internas cercanas a un playón deportivo del distrito Tropero Sosa .

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), Cornejo esperó oculto a que la víctima pasara en moto y cuando lo hizo salió de su escondite y le efectuó tres disparos . Dos de los proyectiles impactaron en el tórax y otro en el brazo.

Tras recibir los disparos, Godoy Sosa avanzó unos pocos metros y cayó gravemente herido, mientras que el acusado se dio a la fuga por un descampado. La víctima murió poco después a raíz de las heridas.

La fiscal explicó que la acusación se sostendrá en tres pilares probatorios: testimonios, evidencia científica y evidencia digital.

Entre los testimonios, destacó el de un testigo presencial que aseguró haber visto el momento exacto en que Cornejo disparó contra la víctima, a pocos metros de distancia. Otro testigo declaró haber escuchado las detonaciones y luego encontró a Godoy tirado junto a su motocicleta en un charco de sangre.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.37.28(1) La fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien estuvo a cargo de la investigación. Gentileza.

También se presentará el relato de una persona que aseguró haber estado con el acusado antes del hecho y que lo vio portando un arma de fuego mientras preguntaba dónde estaba la víctima, lo que para la fiscalía demuestra que Cornejo lo estaba buscando antes del ataque.

A esto se sumarán pericias de medicina forense y criminalística, que determinaron que la muerte se produjo por shock hipovolémico a raíz de los disparos que afectaron órganos vitales. Además, el análisis balístico estableció que los proyectiles corresponden a un arma calibre 32, coincidente con la mencionada en escuchas obtenidas durante la investigación.

La fiscal también señaló que el análisis de teléfonos y mensajes recuperados por especialistas de la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (Udapif) permitió detectar conflictos previos entre el acusado y la víctima, así como comunicaciones posteriores al hecho en las que el acusado manifestaba urgencia por escapar y deshacerse del arma porque lo comprometía.

"No fueron disparos accidentales”

Por su parte, el abogado querellante, Nicolás Mari, representante de la madre de la víctima, Rosario del Carmen Sosa, coincidió con la fiscalía al sostener que el ataque fue deliberado.

De acuerdo con su relato, Godoy había ido al asentamiento a visitar a un amigo y cuando decidió regresar a su casa fue sorprendido mientras circulaba en moto por una calle interna.

En ese momento recibió tres disparos directos, sin advertencias previas ni discusión. Dos de los tiros impactaron en el tórax y uno en el brazo.

El letrado aseguró que durante el juicio se reconstruirá esa madrugada mediante testigos, médicos y peritos, quienes explicarán la relación entre los disparos y la muerte, además de los movimientos posteriores vinculados al intento de ocultar el arma utilizada.

Para la querella, la evidencia demostrará que Tomás Cornejo fue quien disparó y provocó la muerte de Godoy Sosa.

La defensa: “No podemos aceptar la acusación"

En contraste, el abogado defensor, Mariano Tello, sostuvo ante el jurado que su cliente es inocente y que la acusación no podrá probar que haya sido el autor del homicidio.

El abogado recordó que Cornejo lleva más de dos años detenido por el crimen y cuestionó que la acusación se apoye principalmente en un único testigo presencial.

También remarcó que el lugar donde ocurrió el hecho es un sector donde los disparos eran frecuentes, por lo que escuchar detonaciones “era moneda corriente”, dando a entender que la Godoy Sosa pudo haber sido ultimado de forma accidental o que el autor de los tiros fue otro sujeto.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.37.22(1) El acusado durante la primera jornada por el debate. Gentileza.

Desde la defensa también señalaron que el juicio permitirá analizar si existían otros conflictos que involucraban a la víctima dentro del asentamiento Yañez y si había otros sujetos que mantenía problemas con Godoy Sosa.

Asimismo, insistió en que no hay elementos que permitan concluir que Cornejo fue quien disparó y mató a Godoy Sosa y pidió al jurado que, tras escuchar todas las pruebas, emita un veredicto de no culpabilidad.

El crimen que originó la causa

El asesinato de Job Antonio Godoy Sosa ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre de 2023 en el barrio Malcayaes, en el distrito Tropero Sosa de Maipú.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a balazos cuando circulaba en motocicleta cerca de una cancha de fútbol ubicada detrás de un Centro Integrado Comunitario (CIC).

Tras escuchar los disparos, familiares y vecinos lo encontraron herido y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron que había fallecido producto de las heridas de arma de fuego.

Desde entonces, la fiscalía de Homicidios avanzó con la investigación que derivó en la detención de Cornejo, quien ahora enfrenta un juicio por jurado popular que deberá definir si fue o no el autor del crimen.