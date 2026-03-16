Alerta en Chubut: se escapó "El Loco" Cárdenas, un peligroso asesino condenado por un crimen en Trelew

Fernando Darío Cárdenas se escapó durante una salida a una sesión psicológica en Chubut. La fuga ocurrió en un consultorio donde la custodia no podía ingresar.

Una intensa búsqueda fue iniciada en la provincia de Chubut tras la fuga de Fernando Darío “El Loco" Cárdenas, un interno que cumplía condena en el Instituto Penitenciario Provincial. Se trata de un convicto con frondoso prontuario por asaltos y una condena firme por el asesinato de Damián Alexis Sena, a quien asesinó de tres disparos en 2021.

La fuga se produjo este lunes alrededor de las 16 en circunstancias que generaron versiones encontradas. Si bien las primeras informaciones indicaron un escape durante un traslado sobre la Ruta Nacional 3, se supo después que el escape ocurrió durante una instancia de atención psicológica externa en un consultorio profesional.

image Los detalles de la fuga en Chubut Todo se habría producido debido a los protocolos de confidencialidad médica. Según explicaron las autoridades locales, el personal policial encargado de la custodia debe permanecer fuera del consultorio mientras se desarrolla la sesión, momento que El Loco aprovechó para huir.

Actualmente, unidades especiales de la Policía de Chubut mantienen operativos de control de saturación y patrullajes preventivos en los accesos a Trelew y Puerto Madryn.