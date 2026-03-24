Desaparición de la nena en Córdoba: mensajes borrados y sospechas en el entorno familiar

Los investigadores detectaron mensajes borrados en las horas previas y posteriores a la desaparición de la nena.

La causa que investiga la desaparición de E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido la semana pasada en una vivienda ubicada en la ciudad de Cosquín, Córdoba, y luego hallada en un descampado, continúa avanzando. Ahora, la Justicia puso la lupa sobre el entorno familiar de la menor.

La fiscal de Instrucción N° 2 de Cosquín, Silvana Pen, ordenó el secuestro de los celulares de los familiares directos de la niña y de otros sospechosos. Los peritajes revelaron un dato que produjo un giro inesperado en el caso: se encontraron mensajes borrados en las horas previas y posteriores a la desaparición de la nena.

En estos momentos, la causa se encuentra bajo secuestro de sumario. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad “cuadro por cuadro” para determinar qué fue realmente lo que ocurrió.

Qué dijo el papá de la nena Tras varios días del emotivo hallazgo, Mauricio, el papá de la niña, habló por primera vez con los medios y aseguró que no sospecha de nadie. A su vez, descartó la versión de una interna familiar.

Esmeralda Córdoba La nena fue encontrada en un descampado a unos 500 metros de su casa. NA Sobre el día de la desaparición de su hija, Mauricio detalló que fue Tania quien lo llamó y le avisó que la nena de dos años había desaparecido. Según reveló, él y Tania están separados pero no tienen ningún conflicto. “Yo entiendo que ella está cansada y viene cansada de trabajar, fue un descuido nada más”, aseguró, en diálogo con eldoce.