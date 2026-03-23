"Algo me faltaba": rompió el silencio el papá de la nena de dos años que estaba desaparecida en Córdoba

El jueves pasado por la mañana, la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la ciudad de Cosquín, Córdoba , fue encontrada con vida en un descampado a metros de su casa.

Tras varios días del emotivo hallazgo, Mauricio, el papá de la niña, habló por primera vez con los medios y aseguró que no sospecha de nadie. A su vez, descartó la versión de una interna familiar.

Sobre el día de la desaparición de su hija, Mauricio detalló que fue Tania quien lo llamó y le avisó que la nena de dos años había desaparecido. Según reveló, él y Tania están separados pero no tienen ningún conflicto. “Yo entiendo que ella está cansada y viene cansada de trabajar, fue un descuido nada más”, aseguró, en diálogo con eldoce.

Mauricio indicó que las primeras horas fueron muy difíciles: “Estas horas las viví mal, sentía como que algo me faltaba, algo no estaba haciendo bien, mandé mensajes a todo el mundo”. Y concluyó: “Lo peor no me lo imaginé nunca, siempre pensé que la iba a encontrar”.

La menor fue hallada por dos efectivos de la Policía de Córdoba en un descampado ubicado a unos 500 metros de su casa. En diálogo con los medios, el comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda, detalló cómo fue el momento en el que encontraron a la niña. “Vi el mapa del rastrillaje y pedí autorización para salir con cuatro motos a recorrer un sector”, explicó.

Video: así encontraron a la niña

Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba

Brizuela mencionó que junto a él trabajaron el sargento ayudante Germán Luján, el sargento Claudio Siani, el sargento Franco Cabrera y del agente Lucas Badra. “Nos dividimos y en ese momento el sargento Cabrera la encuentra en un camino. Avisó de inmediato: ‘Jefe, la encontré, la encontré’. Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró”, reveló Brizuela, en diálogo con TN.

Inmediatamente, el comisario se dirigió hasta el lugar: “Me acerqué, confirmé que fuera ella y dimos aviso a los superiores. Enseguida le brindamos primeros auxilios: agua y un turrón que teníamos en ese momento”.

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En cuanto al estado de salud de la niña, manifestó: “Tenía la misma ropa que había indicado la madre. Estaba asustada y con sangre en la cara, al parecer producto de un raspón con una espina. No era un golpe. Se la veía bien, sana”.

Por último, Brizuela recordó el momento en el que la niña se reencontró con su mamá. “Cuando llegó la mamá fue uno de los momentos más felices”, concluyó.