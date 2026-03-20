"Asustada y con sangre en la cara": así encontraron a la nena de dos años que estaba desaparecida en Córdoba

El jueves por la mañana, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero, Córdoba , fue encontrada con vida por dos efectivos de la Policía de Córdoba.

Se trata del sargento Franco Cabrera y del agente Lucas Badra , integrantes del Escuadrón Motorizado Enduro de Punilla Norte. Ambos debían estar de franco pero decidieron quedarse en los operativos de búsqueda.

En diálogo con los medios, el comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda, detalló cómo fue el momento en el que encontraron a la niña. “Vi el mapa del rastrillaje y pedí autorización para salir con cuatro motos a recorrer un sector”, explicó.

Brizuela mencionó que junto a él trabajaron el sargento ayudante Germán Luján, el sargento Claudio Siani, el sargento Cabrera y el agente Badra. “Nos dividimos y en ese momento el sargento Cabrera la encuentra en un camino. Avisó de inmediato: ‘Jefe, la encontré, la encontré’. Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró”, reveló Brizuela, en diálogo con TN.

Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba

Inmediatamente, el comisario se dirigió hasta el lugar: “Me acerqué, confirmé que fuera ella y dimos aviso a los superiores. Enseguida le brindamos primeros auxilios: agua y un turrón que teníamos en ese momento”.

En cuanto al estado de salud de la niña, manifestó: “Tenía la misma ropa que había indicado la madre. Estaba asustada y con sangre en la cara, al parecer producto de un raspón con una espina. No era un golpe. Se la veía bien, sana”.

Esmeralda Policía Córdoba La niña tenía una herida en la cara. X - @PoliciaCbaOf

Por último, Brizuela recordó el momento en el que la niña se reencontró con su mamá. “Cuando llegó la mamá fue uno de los momentos más felices”, concluyó.

Cómo sigue la causa

La causa está en manos de la fiscal de Instrucción N° 2 de Cosquín, Silvana Pen, y se encuentra bajo secreto de sumario. Pen señaló que no descartan ninguna hipótesis. Actualmente, se avanza con la toma de testimonios clave, el análisis de teléfonos celulares y el entrecruzamiento de datos, para determinar qué fue lo que ocurrió.