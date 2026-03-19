Quiénes encontraron con vida a la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba

La niña apareció en un descampado cerca de su casa, tras más de 20 horas de búsqueda. Ahora investigan qué ocurrió.

Este jueves por la mañana, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero, Córdoba, fue encontrada con vida. Según trascendió, la nena se encuentra en buen estado de salud y fue trasladada a un hospital.

Video: así encontraron a la nena de dos años Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba Quiénes encontraron a la niña La nena había desaparecido el miércoles, cerca de las 14.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero. Afortunadamente, este jueves la encontraron con vida en un descampado que se encuentra a unos 800 metros de la casa donde vive la nena.

A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que dos efectivos de la Policía de Córdoba fueron quienes la encontraron con vida: “Dos hombres de nuestra Policía de la Provincia de Córdoba, el Sgto. Franco Cabrera y el Agte. Lucas Badra, que debían salir de franco a las 6 de la mañana, tomaron una decisión que define lo que somos, quedarse. Seguir. No abandonar”.

Policía Córdoba Esmeralda Franco Cabrera y Lucas Badra. X - @PoliciaCbaOf Y agregó: “Gracias a esa vocación, a ese compromiso que va más allá del deber, cerca del mediodía, encontraron a Esmeralda en un descampado”.

El estado de salud de Esmeralda Tras el hallazgo, Esmeralda fue trasladada en ambulancia al Hospital Domingo Funes. “Los médicos dijeron que está en perfecto estado de salud, aunque en un nivel de estrés”, indicó la fiscal Silvana Pen.