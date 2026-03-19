Caso Esmeralda: "No hay detenidos ni sospechosos, esto recién comienza"

La fiscal de Instrucción N°2 de Cosquín , Silvana Pen , confirmó que la pequeña Esmeralda P. L., de 2 años, fue encontrada este jueves a las 11.05 por efectivos del escuadrón motorizado de La Falda, tras más de 20 horas de intensa búsqueda.

“Gracias a Dios pudimos encontrarla, que era nuestro objetivo”, expresó la funcionaria en conferencia de prensa en la tarde de este jueves. Y detalló que la nena “salía de unos pastizales, en un predio descampado”, ubicado a 430 metros de su vivienda y a unos 300 metros del río, cuando fue interceptadas por los dos policías.

Según explicó, los uniformados realizaban un nuevo rastrillaje en la zona ya investigada cuando advirtieron la presencia de la nila: “La vieron aparecer caminando desde los pastizales y la sujetaron ”. Pen agregó que en ese momento ella también llegaba al lugar y describió la escena como “una cuestión instantánea… nos fundimos en un abrazo”.

El operativo había sido masivo y sostenido durante toda la noche. “Tuvimos aproximadamente cien efectivos por turnos, con drones del Ejército, de la Policía y detectores de calor para ubicarla”, precisó.

Tras el hallazgo, Esmeralda fue trasladada en ambulancia al Hospital Domingo Funes. “Los médicos dijeron que está en perfecto estado de salud, aunque en un nivel de estrés”, indicó la fiscal.

La niña presenta lesiones leves: “Tiene raspaduras en las piernitas y una en la ceja, nada para todo lo que debe haber pasado”. También se informó que cursa un estado de somnolencia y recibió suero. “Pasó una noche difícil, no habla, es muy chiquita”, agregó. Al respecto, Pen aclaró que no se puede determinar el origen de esas heridas hasta el momento.

esmeralda cordoba hospital Estaba sin pañales, descalza y con una herida en la cara. NA

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la confirmación de que no hay personas detenidas ni sospechosos. “No es el momento para avanzar en eso, estamos bajo secreto de sumario y debemos preservar la información”, sostuvo.

La fiscal remarcó que la investigación está en una etapa inicial: “Esto es un estado incipiente y recién comienza. No se puede afirmar nada ni descartar ninguna hipótesis”, enfatizó.

En ese sentido, se trabaja sobre diversas líneas: análisis de cámaras domo y particulares, antenas telefónicas y entrecruzamiento de datos con testigos. Además, se secuestraron 11 celulares del entorno para peritajes.

Mirá el video de la Policía de Córdoba sobre el hallazgo de Esmeralda:

Hallazgo de Esmeralda, la nena desaparecida en Cosquín Hallazgo de Esmeralda, la nena desaparecida en Cosquín

La pista del Circo

También confirmó que se realizaron allanamientos vinculados a un circo que había estado en la zona. “Es una línea de investigación, no está ni confirmada ni descartada”, aclaró. Cabe recordar que el circo que estaba ubicado en un predio cercano al lugar de la desaparición se instaló en las últimas horas en La Cumbre. Al respecto, precisó que ya hubo un allanamiento en el lugar y se secuestraron algunos vehículos.

Sobre el momento del hallazgo, Pen insistió: “La nena apareció sola de los pastizales y se rastrilló todo el lugar; no se encontró a ninguna otra persona”.

A pesar del alivio por el desenlace, persisten las dudas. “No podemos afirmar si estuvo sola todo el tiempo o si alguien la llevó”, indicó la fiscal, quien subrayó que incluso esa zona ya había sido rastrillada previamente.

Esmeralda Córdoba La niña se encuentra en buen estado de salud. NA

Mientras tanto, la niña continúa en observación médica, aunque sin criterio de internación, y se prevé que en las próximas horas pueda regresar a su casa junto a sus padres. Además, informó que no registra indicios de abuso sexual.

“Lo más importante es que está bien, está perfecta y con sus papás”, concluyó Pen. Entretanto, la investigación seguirá su curso para determinar qué ocurrió durante las horas en que Esmeralda estuvo desaparecida. Por el momento, la investigación continúa en torno a los vínculos, el entrecruzamiento de llamadas, las coartadas y la ubicación y recorrido de personas que pudieran haber estado en el lugar durante las más de 20 horas en que Esmeralda estuvo desaparecida.