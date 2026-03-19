Caso Esmeralda: cómo sigue la investigación por las horas de desaparición de la niña en Córdoba

Tras el hallazgo con vida de la niña Esmeralda en un descampado de Cosquín, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante las horas que estuvo ausente.

La aparición de Esmeralda Pereyra López en la localidad de Cosquín, Córdoba, dio inicio a un proceso policial para conocer qué pasó durante las horas que estuvo desaparecida. Por el momento, el expediente del caso permanece abierto y lleno de interrogantes que se deben resolver.

La niña fue hallada por dos efectivos policiales en un campo mientras realizaban un rastrillaje; se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada al hospital Domingo Funes para controles de rigor.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que, pese al despliegue de más de 110 efectivos y múltiples allanamientos, por el momento no hay detenidos. La investigación ahora se divide en dos ejes principales: las pericias en el terreno donde fue encontrada y el análisis de las pistas que involucraban a un circo local.

La celeridad del operativo, que incluyó la activación de la Alerta Sofía, estuvo marcada por la presión de antecedentes dolorosos en la provincia, como el caso de Lian Flores, lo que obligó a las autoridades a no descartar ninguna hipótesis criminal desde el primer minuto.

Las claves de la investigación actual Antes del hallazgo, la familia había apuntado contra un circo que desarmó sus estructuras y abandonó la ciudad horas después de la desaparición. El ministro Quinteros aseguró que el lugar fue requisado y que la Justicia volverá a actuar sobre esta línea si es necesario para descartar cualquier vinculación con un posible secuestro.