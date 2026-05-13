Córdoba: una nena de 12 años fue atropellada al salir de la escuela y está en grave estado

Una nena de 12 años permanece internada en estado crítico luego de ser atropellada por un automóvil cuando salía de la escuela en barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba . El conductor del vehículo fue imputado por lesiones graves culposas, aunque continúa en libertad mientras avanza la investigación judicial.

El accidente ocurrió el lunes a las 17:53 sobre avenida Juan B. Justo, frente al IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos, en un sector escolar donde diariamente circulan cientos de estudiantes, docentes y familias.

Según la reconstrucción realizada a partir de cámaras de seguridad y testimonios, la niña, identificada como Guadalupe, activó el pulsador del semáforo peatonal para cruzar la avenida después de finalizar la jornada escolar. Tras atravesar el primer carril, fue embestida en el segundo por un Fiat Cronos gris conducido por un hombre de 51 años.

Las imágenes del hecho muestran que el vehículo circulaba a alta velocidad pese a tratarse de una zona donde la máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Producto del impacto, la menor salió despedida y quedó tendida inconsciente sobre el asfalto.

La causa quedó a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez, quien imputó al conductor, identificado como Marcos Darío Ávila, por lesiones graves culposas derivadas de conducción imprudente o antirreglamentaria.

Los primeros informes incorporados al expediente señalan que el automovilista habría atravesado la intersección con luz amarilla, aunque uno de los puntos centrales de la investigación será determinar la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo al momento del choque.

El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y no presentaba signos de intoxicación, aunque todavía restan los resultados toxicológicos.

nena atropellada en córdoba

Estado de salud de la nena

Guadalupe permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Infantil Municipal. Los médicos debieron intervenirla quirúrgicamente para descomprimir un coágulo cerebral y permanece en coma farmacológico con pronóstico reservado.

Su madre, Ivana Díaz, explicó que las primeras 72 horas son decisivas para la evolución clínica de la menor, mientras que el padre reclamó medidas de seguridad vial en el sector escolar.

Compañeras de la niña que presenciaron el accidente aseguraron que el auto “venía rapidísimo” al momento del impacto.