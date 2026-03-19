Desaparición de la nena en Córdoba: el circo señalado salió a defenderse tras las acusaciones

Luego de que la Policía de Córdoba encontrara a Esmeralda en un descampado, la niña de dos años que desapareció en Cosquín este jueves alrededor de las 11:30 de la mañana, donde solía funcionar un predio de una entidad bancaria, se señaló a las personas que trabajaban en el circo como principales sospechosos por los padres de la niña.

La nena que era intensamente buscada desde el día anterior en Córdoba fue encontrada en las últimas horas tras un operativo de gran magnitud que incluyó la participación de más de 100 efectivos policiales, drones y perros rastreadores.

Según confirmaron fuentes oficiales, la menor apareció sola en una zona de pastizales a 400 metros de su vivienda. La fiscal de la causa, Silvana Pen, informó que no hay detenidos ni aprehendidos hasta el momento y remarcó que la investigación sigue abierta, sin descartar ninguna hipótesis.

El operativo desplegado para encontrar a Esmeralda, la nena que desapareció en Córdoba.

En paralelo al operativo, un circo instalado en La Cumbre quedó en el centro de las sospechas luego de que la familia de la niña apuntara contra ese lugar. A raíz de esto, los integrantes del circo salieron a dar explicaciones públicas.

“Estamos completamente a disposición de la Justicia. El miércoles por la tarde se hicieron los controles y el resultado fue negativo”, explicó la encargada del grupo en declaraciones a Noticiero Doce. Además, confirmó que continúan en la zona y que tenían funciones previstas para el fin de semana.

La mujer también describió momentos de fuerte tensión tras las acusaciones. Contó que el circo está conformado por cinco personas y que, debido a amenazas recibidas, algunos decidieron no dormir en las casillas. “Tuvimos que quedarnos al lado de los vehículos por miedo”, relató, y agregó que temen ser involucrados injustamente en el caso.

Durante la búsqueda, la madre de la menor, Tania López, había señalado que vecinos le indicaron que su hija podría estar en ese circo, que se habría desarmado y dividido en distintos grupos el día previo. Sin embargo, aseguró que no pudo ingresar para comprobarlo.

Con la aparición de la niña, ahora la Justicia intenta reconstruir qué pasó durante las horas en las que estuvo desaparecida.