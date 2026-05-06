Fuerte denuncia en Córdoba: una modelo fue obligada por policías a mostrar sus videos íntimos

El hecho ocurrió en San Francisco del Chañar, cuidad de Córdoba, en el marco de un allanamiento que se realizó en la casa de la presunta víctima.

Una grave denuncia recayó sobre cuatro policías de Córdoba luego de que una mujer los señalara por presuntamente haberla obligado a mostrar fotos íntimas suyas en el marco de un allanamiento que se realizó en su casa. Debido a esto, los acusados fueron pasados a situación pasiva.

Todo ocurrió hace unos días atrás, en la ciudad de San Francisco del Chañar. De acuerdo al testimonio de la mujer, quien crea contenido erótico en una plataforma para adultos, los oficiales se presentaron en su domicilio para realizar un allanamiento en su casa en un caso por averiguación de robo.

Fue en dicho contexto que, con el objetivo de que se autoincrimine, los policías encararon a la mujer, la interrogaron y la obligaron a mostrar fotos íntimas.

Qué dijo la fiscal La fiscal Analía Cepede, que lleva adelante el caso, confirmó que la investigación por robo comenzó en diciembre de 2025 y que se realizó un procedimiento, el cual fue irregular desde su comienzo: “Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados”.

“Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba”, continuó.