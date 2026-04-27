El pueblo de Córdoba para este finde largo: astroturismo e historia

Este pueblo de Córdoba suma astroturismo y todos quieren ir este finde largo. La escapada perfecta con actividades únicas este mayo.

En Villa General Belgrano, el otoño se vive con propuestas que combinan paisaje, cultura y experiencias distintas. Del 1 al 3 de mayo, el destino de este pueblo de Córdoba suma actividades especiales que invitan a salir de la rutina. Es una escapada corta, accesible y con mucho para hacer en pocos días.

Escapada en Córdoba Ubicado en el Valle de Calamuchita, este pueblo mezcla raíces centroeuropeas con sierras y aire puro. En otoño, los colores cambian y el clima acompaña. Es ideal para caminar, sacar fotos y bajar el ritmo. Sus calles ordenadas y su estilo lo vuelven uno de los destinos más elegidos en fechas cortas.

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Entre el 1 y el 3 de mayo, se suman planes distintos para quienes buscan algo más que descansar. El City Tour “Historias a cada paso” propone recorrer el pueblo con guías locales. El paseo conecta con su origen, su arquitectura y relatos que no siempre se conocen.

El sábado 2 de mayo a las 20:00 hs llega una de las experiencias más buscadas: el astroturismo. El punto de encuentro es el Polideportivo. La actividad invita a mirar el cielo, aprender sobre estrellas y vivir una noche distinta bajo las sierras. Es un plan que gana interés en todo el país.