Detienen a dos docentes por presuntos maltratos de niños en un jardín de infantes

Investigan maltratos en un jardín de infantes de Córdoba. Una maestra fue imputada por lesiones leves reiteradas y la directora por encubrimiento.

Dos maestras de un jardín de infantes fueron detenidas en Córdoba por presuntos maltratos a niños.

Dos docentes de un jardín de infantes privado de barrio Cofico fueron detenidas en la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación por presuntos maltratos contra nenes dentro de la institución.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez, quien ordenó las detenciones tras reunir distintos elementos de prueba en el expediente.

Dos imputadas por maltratos Según informó el Ministerio Público Fiscal, una de las detenidas es la docente a cargo de la sala, quien permanece arrestada desde hace varios días. Será indagada como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía, en hechos que habrían ocurrido de manera reiterada.

Con el avance de la investigación, también se confirmó la imputación de la directora del establecimiento. De acuerdo a la hipótesis judicial, la autoridad educativa habría estado al tanto de lo que sucedía, por lo que fue detenida e imputada por encubrimiento.