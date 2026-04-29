Paro total en la UBA: docentes y universitarios rechazan el "plan de contingencia" de Capital Humano

La Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta este miércoles una jornada de parálisis total. Docentes, personal no docente y universitarios realizan un paro de actividades en todas las dependencias de la institución, en rechazo directo a la intimación del Ministerio de Capital Humano . La cartera nacional ordenó recientemente a las universidades presentar un "plan de contingencia" para garantizar el dictado de clases a pesar de las medidas de fuerza, lo que desató un fuerte repudio gremial.

El cese de tareas fue convocado de manera conjunta por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) . Según las organizaciones, la medida es una respuesta a las "provocaciones del Gobierno" y al estancamiento en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario .

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario escaló luego de que el ministerio conducido por Sandra Pettovello enviara una notificación a los rectores. En el documento, se les exige asegurar la continuidad pedagógica frente a las protestas, en un contexto donde el Gobierno mantiene el veto a la ley de presupuesto aprobada por el Congreso.

“Necesitamos menos comunicados en redes y más trabajo por parte del Gobierno para garantizar el derecho y la calidad de la educación, el desarrollo científico y el acceso a la salud en nuestros hospitales universitarios”, sentenció Emiliano Cagnacci , secretario general de ADUBA.

Los gremios universitarios sostienen que la situación es crítica debido a dos factores principales:

Pérdida de poder adquisitivo: Aseguran que los salarios del sector pierden mes a mes contra la inflación.

Incumplimiento legal: Denuncian que el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Parlamento tras el veto presidencial de Javier Milei.

El paro de este miércoles no solo afecta el dictado de clases en las facultades, sino también el funcionamiento administrativo y de servicios en los hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas, donde el personal no docente también adhiere a la protesta.

La jornada de lucha funciona como antesala de una nueva movilización masiva. Ambos gremios ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 12 de mayo.

Esta nueva marcha nacional volverá a poner en el centro del debate público el financiamiento del sistema público y la autonomía universitaria, en lo que promete ser una de las manifestaciones más importantes del primer semestre de 2026.