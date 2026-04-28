Lanzan un paro total en la UBA tras el cruce con Capital Humano por los salarios

Docentes y no docentes de la UBA lanzaron un paro total para este miércoles tras el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano.

Las organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores Docentes y No docentes de la UBA decretaron un paro total de actividades en la Universidad de Buenos Aires para este miércoles.

Los gremios que nuclean a docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decretaron un paro en todas las facultades y dependencias este miércoles, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Capital Humano que responsabilizó a los docentes por no garantizar el derecho a la educación.

La medida de fuerza de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), profundiza el conflicto entre los trabajadores universitarios y el Gobierno nacional, en un contexto de reclamos por salarios que, aseguran, pierden frente a la inflación y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La UBA responde al comunicado Desde los sindicatos calificaron el mensaje oficial como “provocador” y acusaron a la cartera que conduce Sandra Pettovello de agravar la crisis del sistema. “Quien debe garantizar el derecho a la educación es el Estado”, sostuvo el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien además exigió que el Gobierno cumpla con la normativa vigente, respaldada —según indicaron— por fallos judiciales.

En paralelo, las organizaciones ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 12 de mayo, en la que buscarán ampliar el reclamo junto a otros sectores de la comunidad educativa.