"No cometí ningún acto ajeno a la ley", se defendió Massaccesi tras ser despedido de Capital Humano

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano Leandro Massaccesi se defendió hoy al sostener que “no cometió ningún acto fuera de la ley” tras ser desplazado de la cartera por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación.

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, consignó Massaccesi, quien publicó su descargo en el que detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda.

El ex funcionario, a través de su cuenta de la red X, subrayó que la gestión del crédito fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

La decisión de la ministra Sandra Pettovello de exigirle la renuncia se produjo de manera sorpresiva el viernes por la noche, luego de que el caso tomara estado público en las redes sociales. Si bien desde el entorno de la titular de la cartera aclararon que no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite, consideraron que se trató de una acción de “alto perfil” que debió ser informada con antelación para no comprometer la política de austeridad y transparencia del Ministerio.

Al respecto, el abogado rionegrino sostuvo que “que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, al vincular su situación a la de miles de argentinos de clase media que buscan alcanzar el techo propio.

El alejamiento de Massaccesi ocurre en un clima de fuerte presión política, dado que la oposición en el Congreso ya pidió formalmente investigar la adjudicación de créditos millonarios a diversos funcionarios y legisladores oficialistas.

Nombres vinculados al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la propia Cámara de Diputados figuran en los registros de deudores con montos que, en algunos casos, superan los $500 millones.

Ante este escenario, el ahora ex jefe de Gabinete lamentó el final de su gestión: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”.