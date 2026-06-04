Presenta:

Sociedad

|

Universidades

La UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo, pero cayó varias posiciones: en qué puesto quedó

La prestigiosa institución argentina volvió a quedar seleccionada entre las mejores universidades del mundo, según el QS World University Rankings 2026.

MDZ Sociedad

La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre las 100 mejores universidades del mundo.&nbsp;

La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre las 100 mejores universidades del mundo. 

Shutterstock

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las instituciones de educación superior mejor posicionadas del mundo en un nuevo ranking internacional. Una vez más, se consagró líder en América Latina dentro de una de las clasificaciones universitarias de mayor reconocimiento internacional.

Se trata del QS World University Rankings 2026, elaborado por la consultora británica QS (Quacquarelli Symonds), que evaluó más de 8.400 universidades de distintos países. No obstante, en los resultados se pudieron ver únicamente a las 1.500 instituciones con mejor desempeño, mientras que el resto quedó fuera del listado difundido.

En qué puesto quedó la UBA

La UBA obtuvo un puntaje general de 72,3, con el cual logró quedarse en el puesto 84 del prestigioso ránking. De esta forma, la institución pudo mantenerse dentro del grupo de las cien mejores universidades del planeta.

Captura de pantalla 2026-06-04 093740
La UBA quedó en el puesto 84 del ránking QS.

La UBA quedó en el puesto 84 del ránking QS.

Asimismo, esa posición le permitió sostener su presencia entre las instituciones más destacadas del sistema universitario global y conservar el liderazgo regional frente a otras universidades latinoamericanas.

Uno de los aspectos más destacados para la Universidad de Buenos Aires fue el indicador de reputación académica. En ese apartado alcanzó 98,1 puntos, uno de los valores más altos registrados por la institución dentro de la evaluación. Este indicador refleja el reconocimiento que recibe una universidad dentro de la comunidad académica internacional.

En contraste, la variable correspondiente a citas por facultad registró 2,3 puntos. Este indicador mide el impacto de la producción científica a partir de las referencias que reciben los trabajos académicos publicados por docentes e investigadores de cada institución.

De qué trata el ránking QS

El ránking de QS analiza distintos indicadores vinculados con la actividad académica y científica de las universidades. Entre ellos se encuentran la reputación académica, la reputación entre empleadores, la producción científica, la internacionalización, la sustentabilidad y la empleabilidad de los graduados.

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA está ubicada en Av. Córdoba 2122 de CABA.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA está ubicada en Av. Córdoba 2122 de CABA.

La edición 2026 del QS World University Rankings volvió a estar dominada por universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. El primer lugar fue para el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que encabezó nuevamente la clasificación internacional.

Detrás del MIT se ubicaron Imperial College London y Stanford University, que completaron los tres primeros puestos de la lista elaborada por la consultora británica.

Entre las diez universidades mejor posicionadas también figuraron la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).

El ránking completo de las mejores universidades del mundo

  1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  2. Imperial College London
  3. Stanford University
  4. University of Oxford
  5. Harvard University
  6. University of Cambridge
  7. ETH Zurich
  8. National University of Singapore (NUS)
  9. UCL
  10. California Institute of Technology (Caltech)
  11. The University of Hong Kong
  12. Nanyang Technological University (NTU Singapore)
  13. University of Chicago
  14. Peking University
  15. University of Pennsylvania
  16. Cornell University
  17. Tsinghua University
  18. University of California, Berkeley
  19. The University of Melbourne
  20. UNSW Sydney
  21. Yale University
  22. EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne
  23. Technical University of Munich
  24. Johns Hopkins University
  25. Princeton University
  26. The University of Sydney
  27. McGill University
  28. Université PSL
  29. University of Toronto
  30. Fudan University
  31. King's College London
  32. Australian National University (ANU)
  33. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
  34. The University of Edinburgh
  35. The University of Manchester
  36. Monash University
  37. The University of Tokyo
  38. Columbia University
  39. Seoul National University
  40. University of British Columbia
  41. Institut Polytechnique de Paris
  42. Northwestern University
  43. The University of Queensland
  44. Hong Kong University of Science and Technology
  45. University of Michigan-Ann Arbor
  46. University of California, Los Angeles (UCLA)
  47. Delft University of Technology
  48. Shanghai Jiao Tong University
  49. Zhejiang University
  50. Yonsei University
  51. University of Bristol
  52. Carnegie Mellon University
  53. University of Amsterdam
  54. The Hong Kong Polytechnic University
  55. New York University (NYU)
  56. London School of Economics and Political Science (LSE)
  57. Kyoto University
  58. Ludwig-Maximilians-Universität München
  59. Universiti Malaya
  60. KU Leuven
  61. Korea University
  62. Duke University
  63. City University of Hong Kong
  64. National Taiwan University
  65. The University of Auckland
  66. University of California, San Diego (UCSD)
  67. King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
  68. University of Texas at Austin
  69. Brown University
  70. University of Illinois Urbana-Champaign
  71. Université Paris-Saclay
  72. Lund University
  73. Sorbonne University
  74. The University of Warwick
  75. Trinity College Dublin
  76. University of Birmingham
  77. The University of Western Australia
  78. KTH Royal Institute of Technology
  79. University of Glasgow
  80. Universität Heidelberg
  81. University of Washington
  82. Adelaide University
  83. Pennsylvania State University
  84. Universidad de Buenos Aires (UBA)
  85. Tokyo Institute of Technology
  86. University of Leeds
  87. University of Southampton
  88. Boston University
  89. Freie Universität Berlin
  90. Purdue University
  91. The University of Osaka
  92. The University of Sheffield
  93. Uppsala University
  94. Durham University
  95. University of Alberta
  96. University of Technology Sydney
  97. University of Nottingham
  98. Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
  99. Politecnico di Milano
  100. University of Zurich

Archivado en

Notas Relacionadas