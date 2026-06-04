La UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo, pero cayó varias posiciones: en qué puesto quedó
La prestigiosa institución argentina volvió a quedar seleccionada entre las mejores universidades del mundo, según el QS World University Rankings 2026.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las instituciones de educación superior mejor posicionadas del mundo en un nuevo ranking internacional. Una vez más, se consagró líder en América Latina dentro de una de las clasificaciones universitarias de mayor reconocimiento internacional.
Se trata del QS World University Rankings 2026, elaborado por la consultora británica QS (Quacquarelli Symonds), que evaluó más de 8.400 universidades de distintos países. No obstante, en los resultados se pudieron ver únicamente a las 1.500 instituciones con mejor desempeño, mientras que el resto quedó fuera del listado difundido.
En qué puesto quedó la UBA
La UBA obtuvo un puntaje general de 72,3, con el cual logró quedarse en el puesto 84 del prestigioso ránking. De esta forma, la institución pudo mantenerse dentro del grupo de las cien mejores universidades del planeta.
Asimismo, esa posición le permitió sostener su presencia entre las instituciones más destacadas del sistema universitario global y conservar el liderazgo regional frente a otras universidades latinoamericanas.
Uno de los aspectos más destacados para la Universidad de Buenos Aires fue el indicador de reputación académica. En ese apartado alcanzó 98,1 puntos, uno de los valores más altos registrados por la institución dentro de la evaluación. Este indicador refleja el reconocimiento que recibe una universidad dentro de la comunidad académica internacional.
En contraste, la variable correspondiente a citas por facultad registró 2,3 puntos. Este indicador mide el impacto de la producción científica a partir de las referencias que reciben los trabajos académicos publicados por docentes e investigadores de cada institución.
De qué trata el ránking QS
El ránking de QS analiza distintos indicadores vinculados con la actividad académica y científica de las universidades. Entre ellos se encuentran la reputación académica, la reputación entre empleadores, la producción científica, la internacionalización, la sustentabilidad y la empleabilidad de los graduados.
La edición 2026 del QS World University Rankings volvió a estar dominada por universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. El primer lugar fue para el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que encabezó nuevamente la clasificación internacional.
Detrás del MIT se ubicaron Imperial College London y Stanford University, que completaron los tres primeros puestos de la lista elaborada por la consultora británica.
Entre las diez universidades mejor posicionadas también figuraron la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).
El ránking completo de las mejores universidades del mundo
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Imperial College London
- Stanford University
- University of Oxford
- Harvard University
- University of Cambridge
- ETH Zurich
- National University of Singapore (NUS)
- UCL
- California Institute of Technology (Caltech)
- The University of Hong Kong
- Nanyang Technological University (NTU Singapore)
- University of Chicago
- Peking University
- University of Pennsylvania
- Cornell University
- Tsinghua University
- University of California, Berkeley
- The University of Melbourne
- UNSW Sydney
- Yale University
- EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne
- Technical University of Munich
- Johns Hopkins University
- Princeton University
- The University of Sydney
- McGill University
- Université PSL
- University of Toronto
- Fudan University
- King's College London
- Australian National University (ANU)
- The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
- The University of Edinburgh
- The University of Manchester
- Monash University
- The University of Tokyo
- Columbia University
- Seoul National University
- University of British Columbia
- Institut Polytechnique de Paris
- Northwestern University
- The University of Queensland
- Hong Kong University of Science and Technology
- University of Michigan-Ann Arbor
- University of California, Los Angeles (UCLA)
- Delft University of Technology
- Shanghai Jiao Tong University
- Zhejiang University
- Yonsei University
- University of Bristol
- Carnegie Mellon University
- University of Amsterdam
- The Hong Kong Polytechnic University
- New York University (NYU)
- London School of Economics and Political Science (LSE)
- Kyoto University
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Universiti Malaya
- KU Leuven
- Korea University
- Duke University
- City University of Hong Kong
- National Taiwan University
- The University of Auckland
- University of California, San Diego (UCSD)
- King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
- University of Texas at Austin
- Brown University
- University of Illinois Urbana-Champaign
- Université Paris-Saclay
- Lund University
- Sorbonne University
- The University of Warwick
- Trinity College Dublin
- University of Birmingham
- The University of Western Australia
- KTH Royal Institute of Technology
- University of Glasgow
- Universität Heidelberg
- University of Washington
- Adelaide University
- Pennsylvania State University
- Universidad de Buenos Aires (UBA)
- Tokyo Institute of Technology
- University of Leeds
- University of Southampton
- Boston University
- Freie Universität Berlin
- Purdue University
- The University of Osaka
- The University of Sheffield
- Uppsala University
- Durham University
- University of Alberta
- University of Technology Sydney
- University of Nottingham
- Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
- Politecnico di Milano
- University of Zurich