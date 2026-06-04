La UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo, pero cayó varias posiciones: en qué puesto quedó

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las instituciones de educación superior mejor posicionadas del mundo en un nuevo ranking internacional. Una vez más, se consagró líder en América Latina dentro de una de las clasificaciones universitarias de mayor reconocimiento internacional.

Se trata del QS World University Rankings 2026 , elaborado por la consultora británica QS (Quacquarelli Symonds), que evaluó más de 8.400 universidades de distintos países. No obstante, en los resultados se pudieron ver únicamente a las 1.500 instituciones con mejor desempeño, mientras que el resto quedó fuera del listado difundido.

La UBA obtuvo un puntaje general de 72,3, con el cual logró quedarse en el puesto 84 del prestigioso ránking. De esta forma, la institución pudo mantenerse dentro del grupo de las cien mejores universidades del planeta.

La UBA quedó en el puesto 84 del ránking QS.

Asimismo, esa posición le permitió sostener su presencia entre las instituciones más destacadas del sistema universitario global y conservar el liderazgo regional frente a otras universidades latinoamericanas.

Uno de los aspectos más destacados para la Universidad de Buenos Aires fue el indicador de reputación académica. En ese apartado alcanzó 98,1 puntos, uno de los valores más altos registrados por la institución dentro de la evaluación. Este indicador refleja el reconocimiento que recibe una universidad dentro de la comunidad académica internacional.

En contraste, la variable correspondiente a citas por facultad registró 2,3 puntos. Este indicador mide el impacto de la producción científica a partir de las referencias que reciben los trabajos académicos publicados por docentes e investigadores de cada institución.

De qué trata el ránking QS

El ránking de QS analiza distintos indicadores vinculados con la actividad académica y científica de las universidades. Entre ellos se encuentran la reputación académica, la reputación entre empleadores, la producción científica, la internacionalización, la sustentabilidad y la empleabilidad de los graduados.

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA está ubicada en Av. Córdoba 2122 de CABA. Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

La edición 2026 del QS World University Rankings volvió a estar dominada por universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. El primer lugar fue para el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que encabezó nuevamente la clasificación internacional.

Detrás del MIT se ubicaron Imperial College London y Stanford University, que completaron los tres primeros puestos de la lista elaborada por la consultora británica.

Entre las diez universidades mejor posicionadas también figuraron la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).

El ránking completo de las mejores universidades del mundo