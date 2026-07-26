Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 27 de julio. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cinco los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Las Heras, Maipú, San Rafael, Tunuyán y Tupungato.
Cortes de luz programados para este lunes 27/07/2026
Las Heras
- En calle Paraná, hacia el sur de Pascual Segura. En calle Pascual Segura, entre Maipú y Aristóbulo del Valle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón N°9. Afecta callejón Sardi y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle 2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°202, entre Colonia Rusa y Kasian; Colonia Andes. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre Parador Alpasión Food Truck y casa de Té Opuntia; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre calles Bascuñán y José Fuerte. En los barrios Las Vertientes, El Sol, loteo Villa Anita y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 15.00 a 19.00 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°86, hacia el norte de calle Filippini. En la Bodega Atamisque S.A y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle C, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Londei (o Giaquinta), Oraziatti, Pelegrina, Ruta Provincial N°88 y zonas aledañas; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Londei (o Giaquinta), y callejón Coletto. Entre calle Correa y Bodega Familia Giaquinta; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.