El vicerrector de la UBA habló tras el acuerdo: "El Gobierno reconoció un reclamo legítimo de las universidades"

Emiliano Yacobitti publicó un contundente mensaje luego de que el Gobierno cerrara un acuerdo económico con las universidades, y advirtió que seguirá exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo económico con los rectores de las universidades, Emiliano Yacobitti, de la UBA, publicó un mensaje en sus redes sociales donde, si bien ponderó las negociaciones, advirtió que seguirá exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su cuenta de X, el vicerrector de la UBA escribió: "El Gobierno reconoció, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad". "Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país", agregó.

image A su vez, Yacobitti señaló que "el reconocimiento alcanzado representa un avance importante y un alivio necesario frente a la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas". "Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha. Esto también se logró gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso", destacó.