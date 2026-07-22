La UBA suma una carrera corta con 13 materias y salida laboral en tecnología

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) incorporó una carrera pensada para quienes buscan una formación universitaria corta y vinculada con uno de los sectores que más creció durante los últimos años. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, dictada por la Facultad de Ciencias Económicas.

La propuesta tiene una duración estimada de dos años y medio, una carga total de 1.420 horas y un plan compuesto por 13 materias cuatrimestrales. Además, es gratuita y cuenta con una modalidad híbrida que combina encuentros presenciales con actividades virtuales.

El objetivo de la carrera es formar técnicos capaces de recopilar, almacenar, procesar e interpretar grandes volúmenes de información. Esos conocimientos pueden utilizarse para elaborar informes, construir indicadores y colaborar en la toma de decisiones dentro de empresas, organismos públicos y organizaciones del tercer sector.

El recorrido académico incluye contenidos de matemática, estadística, programación, bases de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Entre las materias aparecen Análisis Matemático, Álgebra, Estadística, Diseño y Gestión de Bases de Datos, Taller de Programación, Inteligencia de Negocios y Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones .

La formación no queda limitada a los conocimientos teóricos. Durante la carrera también se desarrollan laboratorios, talleres y una práctica profesionalizante, con el propósito de que los estudiantes puedan aplicar las herramientas aprendidas a situaciones similares a las que enfrentarán en el ámbito laboral.

Una modalidad pensada para quienes trabajan

Otro de los puntos destacados es la modalidad híbrida. Los estudiantes deben concurrir dos días por semana de manera presencial y completar otros dos días mediante clases o actividades virtuales. Este esquema facilita la cursada para quienes trabajan, estudian otra propuesta académica o tienen diferentes responsabilidades.

La carrera ofrece posibilidades laborales en áreas de análisis de datos, Business Intelligence, gestión de información y transformación digital. Los egresados también pueden incorporarse a empresas tecnológicas, consultoras, bancos, entidades financieras y organismos públicos.

La expansión de la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos aumentó la necesidad de profesionales capaces de convertir datos en información útil. Frente a ese escenario, esta tecnicatura de la UBA se presenta como una alternativa más breve que una licenciatura, pero con contenidos directamente relacionados con las nuevas demandas del mercado laboral.