El pueblo del sur de Brasil que combina mar, senderos y naturaleza

Hay destinos brasileños donde el viaje no gira alrededor de edificios frente al mar ni de playas colmadas de sombrillas. Garopaba, en el litoral de Santa Catarina, conserva otra escala: un pueblo de construcciones bajas, antiguos barrios pesqueros y una costa rodeada por dunas, lagunas, morros y vegetación nativa.

Ubicada al sur de Florianópolis, la localidad combina servicios turísticos con una identidad costera que todavía se reconoce en sus calles y en la actividad pesquera. El municipio tiene ocho playas y se consolidó como uno de los principales puntos de surf de Santa Catarina. Sin embargo, también ofrece alternativas para quienes prefieren caminar, contemplar el paisaje o pasar unos días sin una agenda cargada. La ciudad impulsa un modelo turístico activo durante las cuatro estaciones .

La playa central presenta aguas protegidas por la forma de la bahía y permite estar cerca del casco urbano. Para encontrar olas más exigentes aparecen Silveira, Ferrugem y Siriú, frecuentadas por surfistas durante buena parte del año. También se practican kitesurf, kayak y stand up paddle, según las condiciones del viento y del mar.

A dos kilómetros del centro se encuentran las Dunas do Siriú, cuyos médanos alcanzan hasta 30 metros de altura. Allí, una de las actividades más habituales es deslizarse sobre la arena con tablas de sandboard. El circuito puede completarse con la laguna de Siriú y los senderos del entorno. Hacia el interior, la Cachoeira do Macacu y otros saltos rodeados por Mata Atlántica suman una alternativa a las jornadas de playa.

Las excursiones embarcadas permiten acercarse a la Ilha do Coral, ubicada frente a la costa. Sus aguas atraen a visitantes interesados en el buceo y la observación de la vida marina. Como las salidas dependen del oleaje, el viento y la visibilidad, es necesario confirmar su realización con operadores habilitados antes de organizar el recorrido.

Este pueblo es uno de los más buscados de Brasil para vacacionar a mitad de año.

Un destino diferente durante el invierno brasileño

Garopaba no queda fuera del mapa cuando termina el verano. Entre julio y octubre, la costa sur de Santa Catarina forma parte de la Ruta de la Ballena Franca. Durante esos meses, los ejemplares llegan desde aguas antárticas hasta las ensenadas comprendidas entre Laguna, Imbituba y Garopaba para parir y cuidar a sus crías.

La observación puede realizarse desde puntos elevados de la costa o mediante actividades guiadas sujetas a condiciones meteorológicas y reglas de conservación. La temporada coincide con temperaturas más bajas y con un ritmo considerablemente más tranquilo que el del verano. Visit Brasil ubica a Garopaba dentro del circuito de avistamiento entre julio y octubre.

El invierno también permite recorrer senderos, conocer las tradiciones vinculadas con la pesca de la tainha y visitar playas que durante enero y febrero reciben una afluencia mayor. El municipio destaca al surf, las lagunas, las caminatas y el patrimonio cultural entre las experiencias disponibles durante todo el año.

Cómo llegar desde Florianópolis

El principal punto de acceso para viajeros internacionales es el Aeropuerto Hercílio Luz, en Florianópolis. Desde allí, el recorrido terrestre continúa por la BR-101 hacia el sur y luego por la ruta SC-434. La distancia ronda los 90 kilómetros y el viaje puede demandar entre una hora y una hora y media, de acuerdo con el tránsito.

Es posible completar el trayecto en auto, servicios de traslado u ómnibus. Contar con vehículo facilita los desplazamientos entre las playas y los atractivos naturales, ya que varios se encuentran alejados del centro. Para organizar los paseos, el municipio dispone de un guía turístico oficial con información sobre playas, senderos y actividades.

Quienes busquen mar y temperaturas más altas encontrarán las mejores condiciones durante el verano. En cambio, el invierno ofrece menor movimiento y la posibilidad de observar ballenas francas. Garopaba cambia con las estaciones, pero mantiene aquello que la diferencia de otros balnearios: una relación cotidiana con el océano y un paisaje que todavía conserva su escala natural.