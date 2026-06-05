El día que el Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

El rock argentino se encuentra de luto. Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, falleció a sus 77 años en el partido bonaerense de Ituzaingó . Se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso, aunque se sabía que padecía de Parkinson .

Una de sus últimas apariciciones públicas fue en enero de este año, cuando agradeció el doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Buenos Aires (UBA) . Se trata de la distinción honorífica más alta que otorga la institución.

“Quería por este medio agradecerles tanto al Rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz ", dijo el vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, concluyó.

El Consejo Superior justificó dicha distinción, oficializada en diciembre de 2025, por el “ aporte fundamental a la cultura popular” de Solari y por su “ trayectoria artística de más de cinco décadas ”.

El vicerrector Emiliano Yacobitti y los consejeros superiores, remarcó al cantante como figura central del rock argentino y latinoamericano, así como una personalidad destacada del arte y la cultura popular argentina.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, los dos proyectos musicales del Indio, representaron hitos en la música popular y generaron experiencias comunitarias singulares en sus presentaciones en vivo.

La resolución, además, subrayó que las letras de Solari poseen una densidad poética y simbólica singular. Su obra ha sido objeto de análisis académico en áreas como filosofía, sociología, literatura y cultura. La universidad señaló que su producción creó un lenguaje propio y mantiene una visión crítica sobre la realidad social, el poder, las desigualdades y las formas de vida de amplios sectores populares.

"En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país, resulta pertinente que esta Universidad reconozca la trayectoria de Carlos Alberto Solari", concluyó la distinción.