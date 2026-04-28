El vicerrector de la UBA cruzó al Gobierno por el paro universitario y convocó a marchar en medio del paro

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Emiliano Yacobitti salió al cruce de la intimación del Gobierno nacional para que las casas de estudio garanticen el dictado de clases en el marco del paro.

Esta advertencia se dio en medio de una semana de protestas impulsada por los gremios docentes universitarios por la falta de financiamiento a la educación superior impuesta en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El reclamo oficial fue canalizado a través del Ministerio de Capital Humano, que solicitó a los rectores la implementación de medidas para asegurar la continuidad académica. Sin embargo, Yacobitti cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo.

“No sólo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema”, expresó el dirigente radical en su cuenta de X.

En ese marco, también convocó a movilizar el próximo 12 de mayo en defensa de la educación pública y apuntó contra la cartera que conduce Sandra Pettovello. Según sostuvo, el propio Gobierno reconoce que en el país “no se está garantizando el derecho a la educación”.

tweet Yacobitti El descargo de Emiliano Yacobitti por las advertencias del Ministerio de Capital Humano a través de su cuenta de X. X: @Yaco_Emiliano

Para el vicerrector, esa admisión deja en evidencia un escenario aún más delicado, ya que “hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”. Además, acusó al Poder Ejecutivo de avanzar con una “política educativa ilegal”, al considerar que incumple la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia.

A su vez, Yacobitti remarcó que garantizar el derecho a enseñar requiere “como condición indispensable” el financiamiento estatal.

“Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”, afirmó. Y cerró con un llamado para el 12 de mayo: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

La respuesta del Gobierno

Las declaraciones del vicerrector llegaron luego de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias pidiera a las autoridades académicas que informen qué medidas adoptaron para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por los paros.

Desde el Gobierno manifestaron “extrema preocupación” por la suspensión total de actividades en distintas universidades del país y exigieron la presentación de un plan de contingencia. Entre las alternativas, mencionaron la posibilidad de incluir a docentes que no adhieran a la huelga, implementar modalidades virtuales o reprogramar clases para evitar que los alumnos pierdan regularidad o mesas de examen.

La administración nacional consideró que la situación “reviste especial gravedad” y subrayó que los recursos presupuestarios deben destinarse al cumplimiento de los fines educativos.

“El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”, señalaron.

Paro y reclamos salariales

El conflicto se da en el marco de una nueva semana de paro nacional convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, junto a gremios de base como AGD-UBA, ADIUC y ADIUNT.

La medida de fuerza se extenderá durante seis días consecutivos, hasta el sábado 2 de mayo, en la previa a una movilización prevista para el 12. Los reclamos apuntan al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y a una urgente recomposición salarial.

A comienzos de año, los docentes rechazaron una propuesta de aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, al considerar que la pérdida acumulada entre 2024 y 2025 supera el 50%. El conflicto salarial derivó en una de las protestas más masivas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.