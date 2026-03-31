Revés para el Gobierno: Emiliano Yacobitti aseguró que la Justicia ordenó recomponer salarios y becas universitarias

Emiliano Yacobitti advirtió que el incumplimiento de este fallo podría configurar el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades, la Justicia Federal volvió a fallar a favor de estas. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, informó este martes que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (CAF) confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa vigente.

El fallo exige el "inmediato cumplimiento" de los artículos 5 y 6 de la ley, lo que implica una recomposición urgente de los salarios docentes y no docentes, además de la actualización de todos los programas de becas estudiantiles para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.

Los puntos clave del fallo contra el Ejecutivo Con esta resolución, ya son dos las instancias judiciales que le dan la razón a las universidades a través de medidas cautelares. Según detalló Yacobitti, el margen de maniobra del Gobierno para dilatar el pago es escaso:

Sin vía en la Corte: El vicerrector explicó que, aunque el Ejecutivo intente recurrir a la Corte Suprema, el máximo tribunal suele no expedirse sobre medidas cautelares por no ser sentencias definitivas.

El vicerrector explicó que, aunque el Ejecutivo intente recurrir a la Corte Suprema, el máximo tribunal suele no expedirse sobre medidas cautelares por no ser sentencias definitivas. Gravedad institucional: No acatar la orden judicial "constituye un caso de gravedad sin precedentes", señaló el dirigente, advirtiendo que los funcionarios responsables podrían enfrentar causas por incumplimiento de los deberes de funcionario público .

No acatar la orden judicial "constituye un caso de gravedad sin precedentes", señaló el dirigente, advirtiendo que los funcionarios responsables podrían enfrentar causas por . Emergencia salarial: La base del reclamo radica en que la gran mayoría de los trabajadores universitarios perciben hoy remuneraciones que se encuentran por debajo de la canasta básica. uba Juan Mateo Aberastain / MDZ El llamado al diálogo para evitar el paro indeterminado La situación en las aulas es crítica. Mientras los sindicatos mantienen jornadas de clases públicas y paros rotativos, la posibilidad de una medida de fuerza por tiempo indeterminado crece ante la falta de respuestas oficiales.