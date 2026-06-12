La DGE suspendió las clases por viento Zonda en una localidad de Mendoza
La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases presenciales en el turno tarde de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata.
La Dirección General de Escuelas (DGE), por recomendación de Defensa Civil, decidió suspender las clases presenciales en Uspallata por ráfagas intensas de viento Zonda Es para todas las escuelas de todos los niveles y modalidades presenciales en Uspallata.
En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar en esta localidad de Las Heras deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.