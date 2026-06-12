La Ciudad de Buenos Aires licita nuevos cafés, baños y Wi-Fi en 16 parques y plazas porteñas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación pública para incorporar nuevos servicios en 16 parques y plazas de más de cinco hectáreas. La iniciativa contempla la instalación de cafeterías, baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi, iluminación y sectores destinados a actividades culturales y de lectura.

La propuesta se desarrollará mediante inversión privada y prevé un desembolso estimado de 4,6 millones de dólares para la construcción, instalación y operación de las nuevas áreas de servicios. Según se informó, las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses y no demandarán recursos adicionales del presupuesto porteño.

“Abrimos la licitación para sumar cafés y baños en parques y plazas de la Ciudad. Como en las mejores ciudades del mundo. Y sin costarle un peso a los porteños”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los permisos de uso tendrán una duración de cinco años. Además, cada adjudicatario deberá afrontar un canon mensual cuyo valor base fue establecido por el Banco Ciudad. Ese canon comenzará a abonarse una vez recuperada la inversión inicial comprometida en cada proyecto.

“Cada nueva inversión que llega a Buenos Aires genera empleo y moviliza la economía. Con esta propuesta estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo trabajo, actividad comercial y desarrollo local”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi. Y agregó: “Es una muestra concreta de cómo la articulación inteligente entre el Estado y el sector privado puede generar beneficios para todos los porteños”.

En qué espacios se incluye la licitación

Los espacios verdes incluidos en la licitación son Parque La Isla, Parque Los Andes, Parque de las Américas, Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Parque Chacabuco, Parque Indoamericano, Plaza España, Parque Micaela Bastidas, Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas, Parque Thays, Plaza Sicilia, Parque Velódromo de la Ciudad, Parque Ernesto Jaimovich y Plaza Florencio Sánchez.

Además de los espacios gastronómicos y sanitarios, el proyecto prevé la incorporación de bibliotecas y otros servicios orientados a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la permanencia de los visitantes en los parques y plazas seleccionados.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 4.950, el proceso se encuentra actualmente en etapa de concurso público. La presentación de ofertas fue fijada para el próximo 24 de junio, aunque la fecha podría modificarse en caso de que se otorgue una prórroga a los interesados en participar de la convocatoria.