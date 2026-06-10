Ciudad Late Mundial: dónde habrá festivales gratis para vivir el Mundial 2026 en Buenos Aires

El Gobierno porteño presentó Ciudad Late Mundial , una iniciativa público-privada para acompañar a los hinchas durante el Mundial 2026 y fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, con actividades gratuitas entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La propuesta tendrá un doble formato. Por un lado, Plaza Seeber, en Palermo, volverá a ser sede de la Buenos Aires Fan Fest, con capacidad para 15.000 personas y transmisión de partidos en pantalla gigante. Por otro, el programa “Modo Hincha en BA” llevará la experiencia mundialista a distintos barrios con pantallas, actividades y puntos de encuentro gratuitos.

“El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La iniciativa busca ordenar la convocatoria masiva, ofrecer espacios de celebración y sostener la convivencia urbana durante las jornadas de mayor movimiento.

La Plaza Seeber, con acceso por Avenida del Libertador y Sarmiento, funcionará como epicentro de la Ciudad Late Mundial desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, día de la final de la Copa del Mundo. El predio abrirá de 12 a 20, con jornadas extendidas según el fixture, y contará con pantalla gigante para seguir los partidos de la Selección argentina y otros encuentros relevantes.

El espacio tendrá transmisión oficial en vivo, circuito cerrado de TV con imágenes del público y notas desde el lugar, además de shows en vivo en aperturas y cierres de partidos. La programación incluirá música, DJ’s, artistas itinerantes, bombos y freestylers. También habrá puntos fotográficos con réplicas de la Copa del Mundo, el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico para que los asistentes puedan llevarse recuerdos.

Modo Hincha en BA

La experiencia también se descentralizará con pantallas gigantes en espacios públicos de distintos barrios. Durante la primera fase del Mundial, las actividades se realizarán en la Peatonal de Villa Devoto, Plaza San Martín y el Obelisco, con acceso gratuito y cupos limitados de alrededor de 600 personas por evento. Allí se podrán ver partidos de la Selección y otros encuentros programados, además de retransmisiones de partidos pasados.

El martes 16 de junio, de 18 a 24, la Peatonal de Villa Devoto, en Fernández de Enciso y Asunción, transmitirá Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia. El lunes 22, de 13 a 20, Plaza San Martín, en Retiro, será sede para Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak. El sábado 27, de 18.30 a 1, el Obelisco, en Corrientes y Cerrito, emitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina. Desde los 16avos de final, la propuesta se concentrará inicialmente en Parque Los Andes, Chacarita, con foodtrucks, DJs y estaciones de intercambio de figuritas.

BA 24 Horas y movilidad

En paralelo, el programa BA 24 Horas buscará potenciar la actividad comercial, gastronómica y turística durante el Mundial. La red gastronómica en los puntos de encuentro tendrá promociones especiales antes, durante y después de las transmisiones, mientras que bares y restaurantes de toda la Ciudad podrán sumarse como locales mundialistas con ambientación temática, sorteos y experiencias exclusivas.

Para reducir el impacto en la rutina de los vecinos, el Gobierno porteño anunció un operativo coordinado de tránsito, higiene urbana y seguridad. Los días de partidos de la Selección argentina se extenderá el horario de la Línea D de subte para facilitar la desconcentración de Plaza Seeber. También se aprovechará la extensión horaria de fines de semana de la Línea B para asistir a Parque Los Andes, en Chacarita, y al corredor de Corrientes 24 Horas. Además, se reforzarán colectivos estratégicos y se incrementará la presencia de taxis en las zonas de eventos.