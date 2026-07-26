El Mundial donde el fútbol se convirtió en lujo

Entradas muy caras, palcos premium y celebridades junto al trofeo transformaron el Mundial 2026 en un lujo cada vez más exclusivo.

La experiencia vip se impuso en el reciente Mundial al punto que crear una gran brecha entre el valor de las entradas de US$ 60 (para algunos partidos de grupos) a paquetes premium de hasta US$ 150 mil.

El Mundial 2026 llevó el lujo al fútbol con entradas desde US$ 60 ($89.828 de Argentina) y paquetes de hasta US$ 28000. ($42 millones ). El diseño , la moda la cultura s,y las tendencias también ganaron protagonismo, mientras que el turismo y las celebridades ampliaron la experiencia alrededor del torneo y convirtieron el deporte en un espectáculo premium.

Un pedazo del césped de la final, encapsulado en acrílico junto con una entrada grabada en oro y una réplica en cristal del trofeo, se vendió por US$ 3.000, Generado por IA De US$ 60 a US$ 28.000 El rango de precios fue enorme. Algunas entradas para partidos de la fase de grupos comenzaron en US$ 60, mientras las localidades estándar para la final llegaron hasta US$ 10.990. En la reventa, algunas ubicaciones premium se ofrecieron por valores cercanos a US$ 28.000.

El extremo superior apareció en los paquetes de hospitalidad. The Times y otros medios más informaron que los precios más elevados fueron para personas que buscaban acceso exclusivo durante la final y servicios adicionales fuera de la entrada convencional.

Hecho con datos de Financial Times Qué se entiende como "industria de hospitalidad" En el fútbol significa que los clubes han transformado la asistencia al estadio en una experiencia de lujo y entretenimiento premium, yendo mucho más allá de la simple venta de una entrada para ver el partido, con

Zonas VIP exclusivas: Creación de palcos de lujo, salones de espera o de descanso privados y terrazas con vistas privilegiadas al campo de juego.

Creación de palcos de lujo, salones de espera o de descanso privados y terrazas con vistas privilegiadas al campo de juego. Gastronomía gourmet: Sustitución del clásico menú de estadio por ofertas de chefs con estrellas Michelin,y barras libres premium.

Sustitución del clásico menú de estadio por ofertas de chefs con estrellas Michelin,y barras libres premium. Experiencias inmersivas: Paquetes que incluyen acceso a los túneles de jugadores, recorridos por el vestuario antes del partido y encuentros con leyendas del club.

Paquetes que incluyen acceso a los túneles de jugadores, recorridos por el vestuario antes del partido y encuentros con leyendas del club. Acceso temprano y tardío: Apertura de las áreas VIP varias horas antes del juego y cierre mucho después del final del encuentro para maximizar el ocio. Un recinto vip del estadio de Monterrey (México) para ver los partidos. Tik Tok El Mundial 2026 como producto premium La final también mostró el peso de las celebridades. El actor Javier Bardem y el tenista Carlos Alcaraz estuvieron vinculados a la presentación del trofeo durante las actividades finales. La presencia de figuras de Hollywood, la música, el tenis y la moda amplió el público objetivo del evento más allá de los aficionados tradicionales.