Murió Mateo, el niño de 1 año internado en el Notti por maltrato infantil

El niño se encontraba en terapia intensiva por un cuadro de presunto maltrato infantil. Falleció este viernes en el Hospital Notti.

Mateo, el niño de 1 año y 10 meses, murió este viernes por la mañana en el Hospital Notti. El menor se encontraba internado desde el 10 de abril, cuando ingresó con un paro cardiorrespiratorio y luego los médicos constataron que tenía hematomas en distintas partes del cuerpo. Por eso, su padrastro se encuentra detenido.

Según relató Marina, familiar paterno, que habló con Digamos Todo, programa de MDZ Radio 100.5 FM, el cuadro del niño fue identificado desde el inicio como un posible episodio de violencia: “Los doctores saben qué tipo de pacientes reciben, qué tipo de lesiones y demás, así que desde el momento uno con los médicos se habló y se trató de un paciente que sufría maltrato infantil, violencia y golpes. Nunca se habló de otras posibilidades, ni otras patologías”.

También precisó que “al momento del ingreso al hospital, ingresó con hematomas en el tórax y un golpe muy fuerte en la cabeza”, mientras que “hay muchas cosas que sabremos con mayor precisión al momento de la pericia forense”.

Además, indicó que “hay una denuncia penal emitida por el hospital, como así también una perimetral”, y remarcó que la intervención judicial se activó a las pocas horas del ingreso.