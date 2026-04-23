Otra vez se estancó el juicio por jurados por la muerte de un mecánico en Las Heras: el acusado fue absuelto

Por segunda vez se estancó el juicio por jurados contra Matías Damián Silva Juárez , el albañil de 36 años acusado por la muerte de Diego Céspedes , ocurrida en 2023 en un taller mecánico de Las Heras . Debido a que nuevamente no se alcanzó un veredicto con respecto a la culpabilidad de único detenido, fue absuelto y recuperó la libertad.

De esa manera, el caso quedó impune ya que, tal como lo señala la ley 9.106 de juicios por jurados, la fiscalía no puede solicitar la realización de un tercer debate. El primer proceso se llevó a cabo en julio del año pasado y, en esa ocasión, los doce ciudadanos que cumplieron el rol de jueces de los hechos tampoco se pusieron de acuerdo con respecto a la acusación que pesaba sobre Silva Juárez.

La teoría oficial señalaba que el sospechoso mató a Céspedes en su taller mecánico , que funcionaba en el barrio Solares de El Borbollón, propinándole un golpe en la nuca y cráneo con una pieza de metal de grandes dimensiones.

Durante sus alegatos de cierre, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta explicó que se trató de "una muerte a traición", ya que el cuerpo no presentaba lesiones defensivas. A través de esa hipótesis, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) buscaba sostener la imputación por homicidio agravado por alevosía y homicidio criminis causa , calificación que prevé como única pena la prisión perpetua.

La instrucción apuntaba contra Silva Juárez argumentando que había sido la última persona con la que Céspedes fue vista con vida, tal como lo aseguraron dos testigos de relevancia para la causa. Asimismo, la fiscal del caso refirió que Silva Juárez se llevó el celular de Céspedes, ya que tanto su teléfono como el del albañil mostraron movimientos similares tras la muerte del mecánico.

Además, horas más tarde el celular de Céspedes registró algunos movimientos llamativos y finalmente dejó de funcionar, entendiendo que fue destruído o descartado por el presunto responsable de la muerte del mecánico.

Los cuestionamientos a la investigación

Por su parte, la defensa, a cargo de Mariano Tello y Samira Fernández Etchegoyen, rechazó firmemente la teoría de la fiscalía y pidió un veredicto de no culpabilidad, entendiendo que no habían pruebas suficientes que demostraran que Silva Juárez haya provocado el fallecimiento de Céspedes.

Principalmente, los abogados que representaron al sospechoso cuestionaron la investigación indicando que no había huellas de su cliente en la escena y que no se logró probar fehacientemente que el celular del mecánico haya estado en poder de Silva Juárez después de que Céspedes perdió la vida.

La muerte del mecánico en Las Heras

El hecho fatal se registró el 16 de noviembre de 2023, jornada en la que un amigo de Céspedes llegó hasta su taller y encontró una escena desgarradora: el cadáver del mecánico estaba tendido en el suelo y rodeado de sangre seca. Rápidamente, llamó a la línea de emergencias 911, pero los médicos no pudieron hacer nada ya que llevaba algunas horas sin vida.

De los primeros peritajes en el lugar surgió que el cuerpo de Céspedes presentaba un profundo corte en la nuca y fractura de cráneo, por lo que rápidamente se descartó que los detectives descartaron una muerte accidental y la pesquisa se encaminó hacia un homicidio agravado.

Con el paso de los días, los avances en la investigación colocaron a Silva Juárez en la mira de los detectives, ya que los testigos lo marcaron como la última persona en tener contacto con el fallecido.

De esa manera, el albañil terminó siendo detenido días más tarde en una casa de fin de semana, donde realizaba trabajos de mantenimiento.

En julio del año pasado, Silva Juárez enfrentó el primer juicio en su contra, pero proceso se estancó y la fiscalía solicitó realizar un segundo debate con un nuevo jurado. No obstante, la causa corrió con la misma suerte y, a raíz de eso, el sospechoso fue sobreseído y quedó en libertad.