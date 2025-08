Juicio estancado: el jurado no llegó al veredicto por el crimen en un asalto de un mecánico en Las Heras

El juicio por el crimen del mecánico Diego Céspedes , ocurrido en 2023 en Las Heras , llegó a su fin este jueves y el jurado no llegó a un veredicto con respecto a la situación de Matías Damián Silva Juárez, el albañil de 35 años detenido por el hecho de sangre. Así, el proceso se declaró estancado y deberán realizar un nuevo juicio.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo , y la fiscal Florencia Díaz Peralta , mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, fue sostenida por la abogada Jimena Villanueva . En tanto, la defensa, a cargo de Héctor Mariano Tello y Samira Fernández Etchegoyen , sostuvo que Silva Juárez es inocente y que no tuvo ninguna participación en el hecho. El debate fue presidido por el juez técnico Eduardo Martearena .

El fiscal Guzzo inició la audiencia y, luego de brindar detalles de la investigación, manifestó que la "prueba es creíble" y que "está dotada de rigor científico". Además, remarcó que "los testigos son personas ajenas y desinteresadas", en referencia a que no son conocidos de la víctima ni del acusado.

Antes de cerrar, Guzzo remarcó que "estoy convencido de que el jurado va a optar por la opción de veredicto número 1, es decir, que el señor Silva Juárez fue el autor de robo del teléfono y de un homicidio cometido por alevosía". En tanto, la querellante, Jimena Villanueva, agregó que "Diego tenía proyectos que no va a poder concretar y tenía tres hijos que ya no pueden estar con su papá porque el acusado decidió arrebatarle la vida".

Finalmente, luego de que el defensor Tello insistiera sobre la inocencia del acusado, fue el turno de Silva Juárez de decir sus últimas palabras antes de ser juzgado: "Soy inocente, me acusan de algo en donde yo no estuve en el lugar. Con Céspedes estábamos iniciando una relación de amistad. Me acusan de algo que nada que ver".

El crimen brutal en el taller mecánico

El caso ocurrió en el barrio Solares de El Borbollón el 15 de noviembre de 2023. En esa jornada, un amigo de Céspedes llegó hasta el taller donde trabajaba y se encontró con la escena desgarradora: el cuerpo del hombre tendido en el suelo y rodeado de sangre. Rápidamente, llamó al 911, pero los médicos no pudieron hacer nada.

El cuerpo de Céspedes presentaba un profundo corte en la nuca y fractura de cráneo, por lo que rápidamente se descartó que se tratara de una muerte accidental y todo se encaminó hacia un homicidio. Con el avance de la investigación, la fiscalía determinó que Silva Juárez había sido la última persona en tener contacto con la víctima, por lo que se convirtió en el principal sospechoso.

El albañil fue encontrado días más tarde en una casa de fin de semana sobre calle Los Álamos, donde realizaba trabajos de mantenimiento.