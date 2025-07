Barcelona, París, Londres y Nueva York: cuatro modelos frente al crimen organizado

El mapa del crimen organizado en las grandes ciudades occidentales no puede entenderse sin observar el vínculo entre inmigración , estructura estatal y control policial. El caso de Londres es paradigmático: a lo largo de las últimas décadas, el Reino Unido adoptó una política migratoria notablemente laxa , especialmente desde los años 90. Esto permitió el ingreso masivo y sin demasiada regulación de personas de regiones con estructuras criminales muy desarrolladas : Turquía, Albania, Somalia, Nigeria y Pakistán. A diferencia de lo que ocurrió en otras capitales, en Inglaterra no hubo ni un filtro institucional fuerte, ni una adaptación rápida del aparato policial al nuevo tipo de crimen, transnacional, étnico y violento.

El resultado es el paisaje actual de Londres, en donde el crimen organizado no tiene jefes visibles ni estructuras piramidales tradicionales, sino que se dispersa en múltiples células que responden a códigos familiares, comunitarios o tribales. Las bandas somalíes, los clanes turcos, las mafias albanesas y las redes asiáticas no solo compiten por el territorio sino que muchas veces ni siquiera interactúan: cada grupo trabaja con su propio idioma, su sistema de castigos, su código de silencio. Lo que hace más difícil el control estatal es que estas estructuras se mimetizan con comunidades enteras. La policía, en ese contexto, quedó superada. Mal financiada, con escasa presencia disuasiva y con una lógica aún adaptada al crimen inglés tradicional, no contiene la fragmentación y la violencia.