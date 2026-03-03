El "Bichito" es protagonista de un escándalo que mezcla vuelos privados, noches de boliche y un rendimiento deportivo que preocupa en Londres. Además, se suma un nuevo amor.

Alejandro Garnacho es noticia en las últimas horas tras escándalos, gastos millonarios y mucha polémica. El jugador blanqueó su apasionado romance con la joven española Adriana Lobaz durante unas exóticas vacaciones en Egipto, ahora se encuentra en el ojo de la tormenta por los extravagantes detalles de su nueva convivencia en Londres.

Los detalles del nuevo romance Embed - Alejandro Garnacho olvidó a Eva García y blanqueó su nueva relación con un regalo millonario 1 Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live, la maquilladora ya se instaló en la capital inglesa junto al futbolista del Chelsea, y el nivel de vida que llevan parece sacado de una película. "Fueron y vinieron de Madrid a Londres en vuelo privado. Él le ha dado una tarjeta de crédito a ella donde no tiene límite, ilimitado el gasto y puede comprar lo que quiera".

ADRIANA LOBAZ Sin embargo, este idilio amoroso tendría un costo altísimo para la carrera de Garnacho. De acuerdo con Antolín, el extremo estaría atravesando una crisis profesional alarmante que lo mantiene marginado en su club actual. "Alejandro está dejando a un lado su carrera de futbolista y casi ni juega en el Chelsea. A él le interesa más la vida de la discoteca que la del fútbol, y esta chica quiere vivir y divertirse", disparó sin filtros.

Un fuerte pronóstico Embed - Alejandro Garnacho olvidó a Eva García y blanqueó su nueva relación con un regalo millonario: "No tiene límite" Como si fuera poco, deslizó que su representante ya estaría buscando una salida del equipo londinense para cobrar una nueva comisión ante lo que definió como una situación "insostenible".