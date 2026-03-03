Rodrigo Lussich desató una guerra inesperada y apuntó contra Nicolás Occhiato: "Hace agua"

El conductor de Intrusos se sentó en los sillones de SQP y tocó varias aristas. Sorprendiendo al público, lanzó fuertes dardos hacia el referente de LUZU TV.

Rodrigo Lussich se enfrentó en un mano a mano con otro peso pesado, Yanina Latorre. En su paso por SQP (América TV), el conductor de Intrusos habló de la metamorfosis de la televisión y la inevitable comparación con el streaming. Sin escatimaciones, habló del nuevo formato y de quienes lo presiden, como es el caso de Nicolás Occhiato.

Quien fuera conductor de La Voz Argentina, recibió palos gratuitos al ser catalogado como una persona que no logra adaptarse a lo televisivo: "En la tele hace agua... tipo Occhiato".

Durante la charla, Lussich dejó en claro su amor incondicional por la pantalla chica y marcó la cancha frente a las nuevas plataformas: "La tele, una vez que entrás, no salís más. Hay mucha gente que opina y no tiene ni idea de cómo se hace".

Sin embargo, al trazar el paralelismo con el mundo digital, el periodista lanzó una frase que encendió la mecha al referirse a quienes triunfan en internet pero no logran el mismo impacto en los medios tradicionales. "Así como hay gente que es bárbara para el streaming, capaz que en la tele hace agua, tipo Occhiato", disparó sin filtros.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre lo frenó en seco y le consultó si realmente creía que el líder de Luzu TV no servía para la televisión. Fiel a su estilo picante, el uruguayo redobló la apuesta y definió al formato de internet con una dureza que sorprendió a todos: "Claramente no es su pasión, no es su ancla... hacer televisión es otra cosa".