Rodrigo Lussich desató una guerra inesperada y apuntó contra Nicolás Occhiato: "Hace agua"
El conductor de Intrusos se sentó en los sillones de SQP y tocó varias aristas. Sorprendiendo al público, lanzó fuertes dardos hacia el referente de LUZU TV.
Rodrigo Lussich se enfrentó en un mano a mano con otro peso pesado, Yanina Latorre. En su paso por SQP (América TV), el conductor de Intrusos habló de la metamorfosis de la televisión y la inevitable comparación con el streaming. Sin escatimaciones, habló del nuevo formato y de quienes lo presiden, como es el caso de Nicolás Occhiato.
Quien fuera conductor de La Voz Argentina, recibió palos gratuitos al ser catalogado como una persona que no logra adaptarse a lo televisivo: "En la tele hace agua... tipo Occhiato".
El contexto que descolocó
Durante la charla, Lussich dejó en claro su amor incondicional por la pantalla chica y marcó la cancha frente a las nuevas plataformas: "La tele, una vez que entrás, no salís más. Hay mucha gente que opina y no tiene ni idea de cómo se hace".
Sin embargo, al trazar el paralelismo con el mundo digital, el periodista lanzó una frase que encendió la mecha al referirse a quienes triunfan en internet pero no logran el mismo impacto en los medios tradicionales. "Así como hay gente que es bárbara para el streaming, capaz que en la tele hace agua, tipo Occhiato", disparó sin filtros.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre lo frenó en seco y le consultó si realmente creía que el líder de Luzu TV no servía para la televisión. Fiel a su estilo picante, el uruguayo redobló la apuesta y definió al formato de internet con una dureza que sorprendió a todos: "Claramente no es su pasión, no es su ancla... hacer televisión es otra cosa".
La conductora de SQP salió rápidamente al cruce para defender al animador, destacando la enorme comunidad que lo sigue y dejando en claro que su trabajo le parecía muy interesante. Ante esta postura firme de Yanina, Lussich se vio obligado a bajar un cambio y matizar sus dichos. "No lo subestimo para nada, sobre todo como empresario. Es un gran productor".
Para cerrar su idea y justificar el dardo inicial, el conductor de Intrusos recordó el paso de Occhiato por Telefe y argumentó por qué cree que no funcionó: "Cuando se probó como conductor de tele, tal vez arrancó muy arriba y La Voz no era el formato para él". Finalmente, apelando a una sorpresiva autocrítica, concluyó el tema reconociendo sus propias limitaciones fuera de la televisión: "A eso voy, capaz que me mandás a un gran formato de streaming con toda esa gente, y yo hago agua".