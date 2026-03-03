Cumpleaños, show y disco nuevo: Joaquín Levinton presentó "Yo soy Joaquín", su primer álbum como solista

Tras liderar Turf por más de 30 años, Joaquín Levinton lanzó "Yo soy Joaquín", su primer proyecto como solista, el mismo mía de su cumpleaños.

Joaquín Levinton no para de sorprendernos. Esta vez, el célebre líder de Turf compartió su proyecto más personal. Se trata de Yo soy Joaquín, un álbum de nueve canciones que marca el inicio de su carrera solista.

El lanzamiento del material de estudio, que postergó por más de 14 años, coincidió con el día de su cumpleaños, este martes 3 de marzo. Por este motivo, el artista no pensó en una manera mejor de celebrarlo: dar un show íntimo para presentar cada una de las canciones del disco, minutos antes de las 00 horas.

Tras 30 exitosos años al lado de Turf, Levinton avanzó con su búsqueda interior por fuera del proyecto. A lo largo de 9 temas, el cantante comparte dudas, miedos, confusiones y aprendizajes plasmados en las letras.

Mirá el video de la presentación de Yo soy Joaquín, el primer álbum de Joaquín Levinton como solista Joaquín Levinton presentó su álbum como solista "Yo soy Joaquín" Tal como lo contó el propio artista, la grabación y la mezcla del disco se concretaron entre 2024 y 2025, de la mano de Ezequiel Araujo, su amigo y productor. Ambos retomaron material que consideraban “perdido”, con la intención de recuperar y concluir las canciones que habían quedado sin editar.

Yo soy Joaquín dura poco más de 28 minutos. La propuesta combina relatos de introspección con una base instrumental que se mueve entre el rock y el pop. El disco incluye melodías de rock que se vinculan con recursos del pop para acompañar la voz de Levinton. Ese cruce funciona como soporte para un tono de reflexión que las letras llevan al centro del material.