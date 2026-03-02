Fiel a su estilo excéntrico y cargado de humor , Joaquín Levinton volvió a dar la nota. El líder de Turf demostró que no se conforma únicamente con ser una de las figuras más carismáticas del rock nacional, sino que ahora también apuesta fuerte por el rubro gastronómico.

En una reciente entrevista, el cantante sorprendió a todos al anunciar un lanzamiento doble que nadie veía venir: un nuevo disco de la banda y su propia marca de alfajores.

La revelación se dio en un tono completamente descontracturado, cuando Levinton llegó al estudio con regalos para los presentes. "No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor. Me parecía que sacar un disco solamente era poco, así que dije: 'Voy a sacar un disco y un alfajor'" , confesó entre risas, asegurando que la golosina saldrá a la venta en todo el país.

Joaquín Levinton, más allá de la música: lanzó su propio alfajor y reveló el nombre más inesperado

Sin embargo, lo que desató las carcajadas de todos fue el nombre elegido para el producto: "Pescado Raúl" . Para quienes no siguieron de cerca la televisión en los últimos años, este bautismo juega con la nostalgia de paso por MasterChef Celebrity , donde el músico protagonizó uno de los momentos más virales del reality al presentarle al exigente jurado un pescado al que, insólitamente, había decidido llamar "Raúl".

"Exactamente, es por MasterChef. Así que pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor" , bromeó Joaquín , asumiendo con total naturalidad su nueva e inesperada faceta como empresario golosinero.

Una dura confesión sobre su salud

Pero la charla no se quedó solo en los alfajores. Al hablar de Mañana, el nuevo material discográfico de Turf, y del show que tienen programado para el próximo 9 de mayo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el cantante hizo una cruda revelación sobre su estado de salud reciente.

Ante la sorpresa de la mesa, Levinton confesó que este lanzamiento tiene un sabor a revancha personal: "Hace tres meses me estaba muriendo... Estoy naciendo a lo loco". Lejos de dramatizar la situación, el músico le puso su característica impronta de humor negro al asunto.

Cuando en el estudio bromearon con que, de haber pasado a mayores, este material se habría convertido en un éxito de ventas a modo de obra póstuma, él no dudó en redoblar la apuesta: "Hubiese sido re buen negocio, bolud*. Igual no hay que cantar victoria".