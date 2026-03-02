El servicio de streaming prepara el estreno de una historia impactante que te mantendrá pegado al sillón.

Netflix renovó su grilla para seguir cautivando a sus usuarios con diferentes películas, series y documentales que te atraparán desde el primer instante. El 13 de marzo llega a la plataforma un thriller español impactante que ya genera expectativa.

Se trata de Esa noche, la nueva serie protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. La producción audiovisual contará con tan solo 6 capítulos y es ideal para maratonear durante un fin de semana.

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

El thriller español que promete conquistar Netflix y que llega en los próximos días El thriller español que llega a Netflix en los próximos días y promete arrasar: cuándo estrena y de qué trata Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.