El thriller español que llega a Netflix en los próximos días y promete arrasar: cuándo estrena y de qué trata
El servicio de streaming prepara el estreno de una historia impactante que te mantendrá pegado al sillón.
Netflix renovó su grilla para seguir cautivando a sus usuarios con diferentes películas, series y documentales que te atraparán desde el primer instante. El 13 de marzo llega a la plataforma un thriller español impactante que ya genera expectativa.
Se trata de Esa noche, la nueva serie protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. La producción audiovisual contará con tan solo 6 capítulos y es ideal para maratonear durante un fin de semana.
Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.
El thriller español que promete conquistar Netflix y que llega en los próximos días
Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.
La serie está basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister. Sin duda, este thriller español promete arrasar en la plataforma y los usuarios de Netflix ya están esperando su estreno el 13 de marzo.