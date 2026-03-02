Netflix: 2 series y 1 película de estreno que son entretenidas y perfectas para pasar el rato

Todos los estrenos incluyen tramas con dramas que recuerdan a situaciones reales. Te contamos todos los detalles aquí.

Netflix comienza marzo con un catálogo renovado y regala una dosis de drama con 3 estrenos: 2 series y 1 película que prometen entretener. Todas estas propuestas tienen pocos capítulos y tramas simples para que puedas disfrutar mientras haces otras actividades en el hogar.

El primer estreno es Terapia para dos (Blue Therapy). Con estilo reality show, la serie presenta a 7 parejas que enfrentan sus conflictos y acuden a terapia para ello. Está inspirada en el fenómeno británico de YouTube y muestra conversaciones sobre infidelidad, toxicidad y secretos que ponen en duda la continuidad de la pareja.

blue therapy netflix Terapia para dos: el estreno de Netflix. Netflix. Doc es el segundo estreno y presenta a Andrés Ferrara, un médico brillante. Sin embargo, su vida cambia cuando, tras un intento de asesinato, pierde su memoria sobre los últimos 12 años de su vida. El personaje es empujado a construir todas sus relaciones desde 0 y volver al trabajo como un principiante.

doc netflix La serie Doc está inspirada en hechos reales. Netflix La película que se estrena A pesar de la popularidad de las series, muchos no las consideran como un plan ya que requieren de mucho tiempo para finalizarlas. Si eres uno de ellos, también hemos encontrado una película que estrenará el 4 de marzo y tiene una historia cargada de drama.