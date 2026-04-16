Netflix y Tarantino: las películas que tienes que ver antes de que desaparezcan

Es cine puro. Violento, directo y distinto. Quentin Tarantino dejó una marca que no se borra. Y varias de sus películas siguen pasando por Netflix en distintos momentos. Algunas llegan, otras se van. Pero todas mantienen el mismo impacto en cada generación.

Pulp Fiction es una de las más influyentes del cine. Su estructura rompe el orden clásico y mezcla historias criminales con humor oscuro. Marcó un antes y un después en Hollywood y volvió a sumar atención en Netflix en 2026.

Pulp Fiction fue una de las películas de Quentin Tarantino que más recaudación generó.

Pulp Fiction fue una de las películas de Quentin Tarantino que más recaudación generó.

Kill Bill: Vol. 1 y Kill Bill: Vol. 2 cuentan una historia de venganza. Una asesina busca a quienes intentaron matarla. Acción, artes marciales y una estética única que mezcla géneros. Estas películas regresaron al catálogo y siguen siendo de las más vistas.

Bastardos sin gloria propone una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Dos historias se cruzan con un objetivo: atacar al poder nazi. Ganó premios y se mantiene como uno de los títulos más recomendados.

Django sin cadenas mezcla western y denuncia. Un esclavo liberado busca rescatar a su esposa. Violencia, crítica social y personajes fuertes marcan esta historia que sigue generando debate.

Quentin_Tarantino

Los 8 más odiados se desarrolla en un espacio cerrado. Ocho personajes, tensión constante y diálogos intensos. Un juego psicológico donde nadie es lo que parece.