Para maratonear el fin de semana: la serie de Netflix de solo ocho capítulos que no te podés perder

En un catálogo cada vez más cargado, donde estrenos aparecen casi a diario, no todas las series logran llamar la atención antes de su lanzamiento. Pero algunas sí. Ya sea por el elenco, el tema o el momento en el que llegan. Y eso es lo que empieza a pasar con “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie argentina que Netflix incorpora a su grilla.

La propuesta no pasa desapercibida. Tiene ocho episodios, una narrativa pensada para maratonear y dos protagonistas que vienen creciendo fuerte: Enzo Vogrincic y Delfina Chaves. Ambos encabezan una historia que intenta meterse en temas incómodos, actuales, de esos que no siempre tienen respuestas claras.

La trama gira en torno a un grupo de jóvenes que intenta encontrar su lugar en un contexto complejo. No es un mundo ideal. Hay crisis, desigualdad, decisiones que pesan más de lo esperado. Y en el medio, una pregunta que atraviesa todo: qué hacer cuando el futuro no parece tan claro.

La serie se mete con cuestiones como la tecnología, las oportunidades desiguales y las elecciones personales . No desde un lugar teórico, sino desde lo cotidiano. Desde lo que les pasa a los personajes.

Ese enfoque —más cercano, menos abstracto— es uno de los puntos donde la producción busca diferenciarse.

El peso del elenco y la mirada local

Otro de los aspectos que suma es el casting. No solo por los protagonistas, sino por el conjunto. Hay una apuesta clara por caras jóvenes, muchas de ellas en crecimiento dentro de la industria audiovisual argentina.

Eso le da cierta frescura, pero también un tono más creíble. No hay figuras sobreactuadas ni perfiles lejanos. Los personajes se sienten más próximos, más reconocibles.

Además, la serie está atravesada por una mirada regional. No intenta copiar fórmulas externas ni adaptarse a un molde global. Por el contrario, toma elementos propios del contexto latinoamericano y los pone en el centro de la historia.

Ocho capítulos y una apuesta fuerte

En términos de formato, la miniserie se presenta con ocho episodios. La duración está pensada para sostener el ritmo sin estirar innecesariamente la trama.

Desde la plataforma, la posicionan como una de las producciones más fuertes del año en la región. No solo por la historia, sino también por el nivel de producción y la intención de competir en un mercado cada vez más exigente.

En ese escenario, donde las series van y vienen rápido, el desafío es otro: lograr que el público se quede. Que conecte.

“El futuro es nuestro” todavía no tiene ese veredicto. Pero antes de estrenarse, ya consiguió algo importante: generar expectativa. Y en streaming, eso no es poco.