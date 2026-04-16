Lo que Netflix no te contó sobre Freud y su historia real

La serie de Netflix sobre Freud que engañó a todos. Qué es real y qué es ficción en estos ocho capítulos.

No es lo que parece. La serie Freud en Netflix atrapó a miles por su tono oscuro y misterio. Pero detrás hay algo más: mezcla hechos reales con ficción sin aviso. El resultado confunde y deja una imagen distorsionada del verdadero Sigmund Freud y su trabajo.

Freud en Netflix La serie se sitúa en 1886, cuando Freud daba sus primeros pasos en Viena. Ese dato es real, pero gran parte del contenido está alterado. El guion lo muestra resolviendo crímenes con su mente, algo que nunca ocurrió en la vida real. Freud jamás participó en investigaciones policiales, aunque sí era un lector apasionado de historias de detectives.

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Uno de los puntos más llamativos es su relación con la cocaína. Freud sí la consumió y la defendió en su juventud. En 1884 publicó un texto donde destacaba sus efectos físicos y psicológicos. Con el tiempo, reconoció el daño que causaba. La serie acierta en este aspecto, aunque exagera su impacto para generar más tensión en la historia.

También aparecen sesiones oscuras y escenas de espiritismo que no tienen base histórica. No hay pruebas de que Freud haya participado en ese tipo de prácticas. Es un recurso narrativo para aumentar el misterio. Lo mismo ocurre con algunos personajes, como Fleur Salomé, inspirada en Lou Andreas-Salomé, pero ubicada en un momento que no coincide con la realidad.