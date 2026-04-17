La serie argentina de Netflix que combina crimen, política y religión

Un thriller político argentino disponible en Netflix que combina poder, religión y crimen. ¿De qué trata El Reino? Ideal para maratonear.

Netflix cuenta con un catálogo amplio de series argentinas. Entre ellas se destaca El Reino, una producción original que combina intriga, poder y religión. La serie está disponible en la plataforma, se estrenó en 2021 y fue creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro.

La historia comienza cuando el candidato a vicepresidente de una fórmula presidencial es asesinado durante el acto de cierre de campaña. A partir de ese momento, un pastor evangélico termina ocupando su lugar en la contienda política, mientras se abre una investigación judicial para descubrir al responsable del crimen.

Netflix confirmó la realización de una segunda temporada de "El Reino". Netflix. El Reino

El protagonista es Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti. El elenco principal se completa con Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Mercedes Morán, entre otros. La serie reúne a varias figuras destacadas del cine y la televisión argentina.

Cuenta con dos temporadas y un total de 14 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de entre 45 y 55 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear en Netflix.