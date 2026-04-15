La película de Netflix sobre un enigma médico en el siglo XIX

Si eres amante del misterio y el thriller, aquí una película de drama histórico que te encantará : El prodigio (título original The Wonder). Está en Netflix , fue dirigida por Sebastián Lelio y se basa en la novela homónima de Emma Donoghue. Dura 109 minutos.

La historia está ambientada en 1862, en una región rural de Irlanda. Allí llega una enfermera inglesa para observar un caso que genera curiosidad en todo el pueblo: una niña de 11 años que, según se dice, ha dejado de comer pero sigue viva y en buen estado.

La protagonista es Florence Pugh, que interpreta a Lib Wright, la enfermera encargada de vigilar a la niña. El elenco se completa con Kíla Lord Cassidy como Anna O’Donnell, Tom Burke, Niamh Algar, Ciarán Hinds y Toby Jones, entre otros actores.

La trama gira en torno a la investigación del caso: la enfermera debe descubrir si se trata de un milagro o de un engaño. En el proceso, se enfrenta a las creencias del pueblo, marcadas por la fe y la superstición.

Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride el 2 de septiembre de 2022. Poco después, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 13 de septiembre del mismo año. En Europa, la película tuvo su estreno en la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 21 de septiembre de 2022.

Antes de llegar al streaming, pasó por un estreno limitado en salas de cine el 2 de noviembre de 2022. Finalmente, se lanzó en Netflix el 16 de noviembre de 2022.

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