La miniserie de Netflix que nadie vio venir y te va a volar la cabeza en un solo fin de semana

Él y Ella es una serie de Netflix de seis episodios desconcertantes para la audiencia con un final inesperado. Ideal para maratonear.

En Netflix hay un catálogo muy amplio de series y películas que se llevan la atención de toda la audiencia. A veces tiene “tesoros” escondidos que logran impactar más que cualquier superproducción. El y ella es una miniserie que es el secreto mejor guardado de este año.

Netflix: de qué se trata “Un detective y una periodista que están casados pero distanciados compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La serie tiene apenas seis episodios y está basada en la exitosa novela de Alice Feeney. No solo se trata de un thriller de asesinatos sino que es un rompecabezas psicológico donde la verdad es el personaje más escurridizo de la historia.

el-y-ella-netflix_1440x810 Netflix la rompe con esta serie. La historia se traslada a Atlanta donde Anna es una periodista que está recluida tras sufrir uno de los peores traumas. Luego descubre que ocurrió un crimen en el pueblo donde creció. Para recuperar su carrera se traslada al lugar para cubrir la noticia, pero luego se encontrará con el detective Jack Harper, que sospecha que ella sabe más de lo que admite.

Después, en la serie la narrativa se dividirá entre la versión de él y la versión de ella. El problema es que todos tienen algo que ocultar y una persona es la que está mintiendo descaradamente.