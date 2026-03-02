Wanda Nara firmó el contrato millonario más inesperado de su carrera: "Rompió las barreras"

Wanda Nara es noticia y esta vez, no por sus escándalos personales, sino por un nuevo paso profesional. La rubia, quien recientemente estuvo en la conducción de MasterChef Celebrity, se abrió paso a una nueva oportunidad laboral que no solo llenará sus bolsillos, sino su ego.

Confirmado en A la Tarde (América TV), quien fuere empresaria, conductora, manager, creadora de contenido, entre otros roles; se volcará en el mundo de la actuación , pero no en un mero papel, sino en un protagónico . A continuación, todos los detalles del proyecto.

Lejos de los rumores que aseguraban que estaba preparando una serie biográfica sobre su vida, la mediática firmó un contrato millonario para protagonizar una película que llegará a los cines en las próximas vacaciones de invierno.

Según contaron, Wanda firmó un contrato que incluye un atractivo "bonus por productividad"; es decir, sus ganancias se incrementarán de acuerdo al éxito que tenga el filme en la taquilla. Para estar a la altura, la empresaria ya tiene pautados ensayos semanales de entre dos y tres horas para pulir su interpretación.

Pero el dato que más revuelo generó en el panel fue la aparente motivación oculta detrás de este proyecto. Al ser consultados sobre si esta incursión en el cine era para competir con alguien en particular, la respuesta fue contundente: "Sí. Y ya sabemos quién. Uno más uno suele dar dos. Esto lo hace para mojarle la oreja a ella" . Aunque intentaron no mencionarla directamente, la referencia a la China Suárez y sus recientes trabajos cinematográficos flotó inevitablemente en el ambiente.

En cuanto al proyecto en sí, se confirmó que el famoso mito de la "biopic" de Wanda por la que supuestamente le iban a pagar medio millón de dólares nunca existió. En realidad, la mediática encabezará la remake argentina de la exitosa comedia mexicana ¿Quieres ser mi hijo?.

portada la china suarez netflix La China Suárez en El Barro. Archivo MDZ

Allí, Wanda se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de unos 40 años que, tras 15 años de matrimonio, se separa de su marido tras descubrir que la engañaba. "Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad", bromearon al aire, destacando el irónico paralelismo con el escándalo del Wandagate.

La trama de esta comedia familiar obligará al personaje de Wanda a reinventarse y salir a buscar trabajo. Al encontrar una excelente oportunidad laboral en una empresa que exige "mujeres con valores familiares", Lucía tomará una decisión insólita: le pedirá a su joven vecino, el mismo que la vuelve loca poniendo música a todo volumen por las noches, que se haga pasar por su hijo para conseguir el puesto.

Con los ensayos a punto de comenzar y sin la participación de ninguno de sus exmaridos en la producción, Wanda Nara calienta los motores para desembarcar en los cines, dispuesta a demostrar que su capacidad para reinventarse no tiene límites.