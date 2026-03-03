La periodista rompió el silencio en América luego de la información que comenzó a circular sobre un accidente en Avenida Libertador.

La periodista Ernestina Pais fue noticia en las últimas horas luego de que salió a la luz la información de un supuesto accidente en el que estuvo involucrada. Además, revelaron que se negó al test de alcholemia y ella misma decidió hablar para aclarar la situación.

Todo comenzó con una publicación del periodista Pablo Montagna en su cuenta de X (antes Twitter): "Ernestina Pais acaba de “chocar” con un auto y se negó a hacer el test de alcoholemia: 4 camionetas de policías y 2 motos en plena Av. Libertador al 650 (Vicente López)".

Posteriormente a esto, en A la Tarde se comunicaron con un testigo del hecho, quien aclaró que "lo que pasó es que me tomaron de testigo junto con una persona que estaba por la zona; nos llamó la policía porque Ernestina, luego de un posible accidente, estaba en presunto estado de alcoholemia. Según lo que escuché de ella no podía hacer el test de alcoholemia porque tenía un problema con los medicamentos".

La declaración de Ernestina Pais tras el presunto accidente Afirman que Ernestina Pais estuvo involucrada en un accidente y se negó al test de alcoholemia : su descargo Finalmente, Ernestina llamó al programa y desmintió toda la situación: "No tuve un accidente, estoy en mi casa. Me empezó a sonar el teléfono un montón y estoy en casa", expresó y sorprendió a los periodistas de A la Tarde.