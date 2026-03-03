Santiago Algorta, ganador Gran Hermano 2025, sufrió un accidente y hay preocupación: "Terminó volcando"

El siniestro ocurrió regresando a su casa. Pepe Ochoa confirmó la noticia y transmitió tranquilidad a la comunidad digital: los detalles.

La noche del lunes se transformó en una verdadera pesadilla para Tato Algorta, el ganador de Gran Hermano 2025, quien sufrió un gravísimo accidente vial mientras circulaba por las rutas uruguayas. La noticia fue confirmada por el periodista Pepe Ochoa, quien brindó detalles sobre el siniestro ocurrido en la zona de Dolores, en el departamento de Soriano.

Según el relato de Ochoa, el accidente se produjo en un tramo de la ruta con condiciones de infraestructura críticas. "Venía con su vehículo doblando una curva que estaba poco señalizada y no había luz", explicó el panelista, describiendo un escenario que terminó provocando que el mediático perdiera el control de su auto.

Un vuelco que pudo ser tragedia Embed - Tato Algorta, ganador Gran Hermano 2025, sufrió un accidente y hay preocupación: "Terminó volcando" La violencia del impacto hizo que el vehículo terminara volcando por completo. Sin embargo, en medio del caos, la prevención fue la clave para que hoy estemos hablando de un milagro. Tato circulaba con el cinturón de seguridad colocado y, afortunadamente, los sistemas de airbags del automóvil respondieron a la perfección al momento de la colisión.

Tras el vuelco, los servicios de emergencia actuaron con rapidez. Una ambulancia llegó al lugar del siniestro, donde los médicos asistieron al joven y decidieron su traslado inmediato a un centro asistencial cercano para realizarle los estudios de rigor.