¿Qué pasó entre ellas? Oriana Sabatini sacó los trapitos al sol y reveló todo sobre el vínculo roto con su tía

Oriana Sabatini llegó a Argentina siendo madre por primera vez y con una gran carrera literaria por delante. Sin embargo, su presencia llamó la atención por otro camino: ¿qué pasa realmente con su tia Gabriela Sabatini? En conversación con diversos medios de comunicación, la modelo contó todo.

Tras el nacimiento de la primera hija entre Sabatini y Paulo Dybala, se esperaba que la extenista de la familia tuviera algún gesto en particular. Más allá de las ilusiones, nada cambió entre ellas y Oriana decidió ir con la verdad frente a los medios argentinos.

En una nota que brindó a LAM, Oriana Sabatini sorprendió con sus declaraciones al profundizar en detalles frente a las cámaras. "A mi no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella", dijo la modelo y dejó en claro cuál es su postura frente al conflicto.

Lejos de mostrarse abierta a un posible reencuentro, Ori reveló que "no tengo nada que plantear". Aunque hasta el momento las declaraciones fueron bastante fuertes, las últimas frases lo fueron aún peor: "No hablamos más pero no por decisión mío. No es un problema mío".

oriana-y-gabriela-sabatini-2111083 Hace varios meses que la familia se rompió y no hay comunicación entre Oriana y Gabriela. Capturas de Instagram

Siempre siendo correcta y directa, la artista dejó en claro que no tiene intenciones de verse nuevamente con su tia Gabriela Sabatini. Sin ningún tipo de rodeso, ante la consulta del periodista, agregó: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

oriana-y-gabriela-sabatini-1958897 Fue Oriana Sabatini quién destapó la interna familiar. Capturas de Instagram

Con esta pequeña entrevista, Oriana Sabatini sumó un nuevo capítulo a una historia familiar que parecía nunca tener confrontaciones pero aún así terminaron por sorprender. En una situación de tanto amor e ilusiones como la llegada de un bebé a la familia, los Sabatini no dejan de lado los rencores y mantienen las distancias necesarias.