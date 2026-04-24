Presenta:

Mdz Show

|

Oriana Sabatini

¿Qué pasó entre ellas? Oriana Sabatini sacó los trapitos al sol y reveló todo sobre el vínculo roto con su tía

En su nueva visita a Argentina, los medios le consultaron a la artista por la interna familiar y no dejó duda alguna de que todo está mal.

MDZ Show

Las dos mujeres Sabatini no tienen comunicación alguna. / Archivo MDZ

Las dos mujeres Sabatini no tienen comunicación alguna. / Archivo MDZ

Oriana Sabatini llegó a Argentina siendo madre por primera vez y con una gran carrera literaria por delante. Sin embargo, su presencia llamó la atención por otro camino: ¿qué pasa realmente con su tia Gabriela Sabatini? En conversación con diversos medios de comunicación, la modelo contó todo.

Oriana Sabatini dijo todo sobre la pelea con su tia Gabriela.

Tras el nacimiento de la primera hija entre Sabatini y Paulo Dybala, se esperaba que la extenista de la familia tuviera algún gesto en particular. Más allá de las ilusiones, nada cambió entre ellas y Oriana decidió ir con la verdad frente a los medios argentinos.

Qué pasó entre tia y sobrina de los Sabatini: la verdad de Oriana

En una nota que brindó a LAM, Oriana Sabatini sorprendió con sus declaraciones al profundizar en detalles frente a las cámaras. "A mi no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella", dijo la modelo y dejó en claro cuál es su postura frente al conflicto.

oriana-hablo-de-gabriela-foto-ig-sabatinigaby-42LGPFPYHND5TOZOM7NLNNMFO4
Una de las antiguas fotos de t&iacute;a y sobrina.

Una de las antiguas fotos de tía y sobrina.

Lejos de mostrarse abierta a un posible reencuentro, Ori reveló que "no tengo nada que plantear". Aunque hasta el momento las declaraciones fueron bastante fuertes, las últimas frases lo fueron aún peor: "No hablamos más pero no por decisión mío. No es un problema mío".

oriana-y-gabriela-sabatini-2111083
Hace varios meses que la familia se rompi&oacute; y no hay comunicaci&oacute;n entre Oriana y Gabriela.

Hace varios meses que la familia se rompió y no hay comunicación entre Oriana y Gabriela.

Siempre siendo correcta y directa, la artista dejó en claro que no tiene intenciones de verse nuevamente con su tia Gabriela Sabatini. Sin ningún tipo de rodeso, ante la consulta del periodista, agregó: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

oriana-y-gabriela-sabatini-1958897
Fue Oriana Sabatini qui&eacute;n destap&oacute; la interna familiar.

Fue Oriana Sabatini quién destapó la interna familiar.

Con esta pequeña entrevista, Oriana Sabatini sumó un nuevo capítulo a una historia familiar que parecía nunca tener confrontaciones pero aún así terminaron por sorprender. En una situación de tanto amor e ilusiones como la llegada de un bebé a la familia, los Sabatini no dejan de lado los rencores y mantienen las distancias necesarias.

Archivado en

Notas Relacionadas