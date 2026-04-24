Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: Tras más de una década de aclamadas funciones en salas de teatro, el director Juan José Campanella decidió trasladar a la pantalla la entrañable historia de dos ancianos aparentemente opuestos que comparten emotivas charlas en los bancos de Parque Lezama. Con Luis Brandoni y Eduardo Blanco en los roles protagónicos, el relato avanza entre los secretos y las confesiones de esta dupla que observa la vida con una carga de nostalgia por un mundo que ya no está.

Funciones: viernes 24 a las 21:00 horas y sábado 25 a las 18:30 horas

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas a $6.500

La mujer del río

Sinopsis: Erica intenta reconstruír su vida junto a su hija Flor tras un pasado marcado por la violencia. Pero la salida de la prisión de Pedro, su expareja y padre de la niña, reaviva los miedos y abre heridas que parecían cerradas.

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Funciones: viernes 24 a las 18:00 horas y domingo 26 a las 21:30 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas a $2.600