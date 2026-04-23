¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Sho w te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine .

Sinopsis: En la noche de Halloween, una joven ilusionista se enfrenta a su prueba más letal cuando cruza su camino con El Bufón, una entidad asesina que convierte trucos y juegos en trampas mortales. Cada ilusión es un engaño, cada escape una mentira. Para sobrevivir, deberá usar su ingenio y habilidades antes de que el espectáculo termine… y el telón caiga para siempre.

Duración: 87 minutos

Michael

Sinopsis: Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás. La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

michael-pelicula La nueva película sobre el Rey del Pop. IMDB

Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Kendrick Sampson, Miles Teller, Juliano Krue Valdi, Joseph David-Jones, Jamal Henderson, Jessica Sula, Kat Graham

Duración: 127 minutos